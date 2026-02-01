Cacau Protásio - Mariana Machado / Divulgação

Publicado 01/02/2026 05:00

Rio - Cacau Protásio vai cruzar a Marquês de Sapucaí neste ano como musa da Portela. A escola é a terceira a desfilar no dia 15 de fevereiro e apresentará o enredo "O Mistério do Príncipe do Bará – A oração do negrinho e a ressurreição de sua coroa sob o céu aberto do Rio Grande", que homenageia o Príncipe Custódio, personagem histórico e espiritual responsável por estruturar o Batuque no Rio Grande do Sul.

"É um grande enredo, uma grande história. Sempre falo e repito: o Carnaval é uma aula de história na Marquês de Sapucaí. A gente aprende de uma maneira lúdica. Ter esse enredo tão rico, tão glorioso, tão forte, é maravilhoso. E nosso samba está lindo", comenta a artista de 50 anos, conhecida por personagens de destaque na televisão, como Zezé de 'Avenida Brasil' (2012), da TV Globo, Terezinha do 'Vai Que Cola' (2013-2022) e Shirley de 'Família Paraíso' (2022), ambos do Multishow.O figurino da atriz no desfile deve impactar. "Minha fantasia é ousada, diferente de tudo o que já usei. Mas faço questão de seguir fielmente a obra e a proposta do carnavalesco", avisa ela.Depois de anos no Salgueiro, Cacau explica a decisão de integrar o time de personalidades da Azul e Branca."Sou do Carnaval desde pequenininha. Este ano, porém, aconteceram situações que me magoaram profundamente e cheguei a pensar em não desfilar. Isso estava acabando comigo, me entristecendo, porque o Carnaval é uma festa da qual sempre participei. Foi então que surgiu o convite para desfilar na Portela. Meu amigo, o influenciador Dayvison Gomes, intermediou a conversa com o presidente Junior Escafura, e a vice-presidente Nilce Fran me convidou para integrar o desfile, convite que aceitei sem hesitar".A história da agremiação de Madureira é exaltada pela artista. "É uma escola de tradição, com vários títulos. É uma escola do povo preto, que dá valor a sua raiz, e isso me encantou muito. Saber que rainha (Bianca Monteiro) é de comunidade, que as musas são da comunidade... Tudo isso me cativou. E é uma escola que eu sempre admirei, que sempre gostei. Amo o carnaval".Ela comenta, ainda, que sua mãe tinha um apartamento na Zona Norte da cidade, onde frequentou durante a infância, e entrega os planos de continuar desfilando pela agremiação. "Posso dizer que eu tenho um pouco da Portela no coração, na alma e que agora ela vai fazer parte da minha vida. Espero me aposentar pela Portela e comprar minha uma casa lá em Madureira".Dedicada, Cacau compareceu aos ensaios da Portela desde seu anúncio como musa e recebeu o carinho das pessoas da comunidade. "Foi incrível, espetacular, emocionante. Só sentia vontade de chorar, fiquei toda arrepiada. Eu não imaginei que eu fosse ser tão abraçada e tão acolhida. Sou extremamente grata a Deus por isso".