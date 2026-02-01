Sabrina Sato e Viviane Araujo - Victor Chapetta/BrazilNews

Publicado 01/02/2026 08:24

Rio - O Sambódromo da Marquês de Sapucaí voltou a ganhar brilho neste sábado (31), durante o segundo dia de ensaios técnicos do Grupo Especial do Carnaval do Rio. Vila Isabel, Salgueiro, Paraíso do Tuiuti e Portela cruzaram a Avenida em mais uma etapa de preparação para os desfiles oficiais, reunindo rainhas, musas e personalidades das agremiações.

A Vila Isabel abriu a noite. Rainha de bateria da escola, Sabrina Sato chamou atenção ao surgir com uma fantasia formada por mais de 110 colares e pingentes de cristal lapidado. Simpática, a apresentadora distribuiu rosas ao público que acompanhava o ensaio. Neste Carnaval, a escola apresenta o enredo "Macumbembê, Samborembá: Sonhei Que Um Sambista Sonhou a África". Entre as musas, estiveram a cantora e ex-BBB Gabi Martins e a influenciadora fitness Monique Rizzeto.Na sequência, foi a vez do Salgueiro ocupar a pista. Viviane Araujo, rainha de bateria da vermelho e branco, apostou em um look branco com muito brilho, transparência e um adereço de cabeça que remetia a um cisne. O elenco de musas contou ainda com Bruna Griphao, Cintia Dicker, Lívia Andrade, Gkay, Carol Nakamura, Rebecca e Renata Frisson, a Mulher Melão. Em 2026, o Salgueiro leva para a Avenida o enredo "A Delirante Jornada Carnavalesca da Professora que Não Tinha Medo de Bruxa, do Bacalhau e do Pirata da Perna de Pau", em homenagem à carnavalesca Rosa Magalhães.O Paraíso do Tuiuti entrou depois com a rainha de bateria Mayara Lima, conhecida pela sintonia com os ritmistas. A jovem de 29 anos escolheu um figurino dourado, com búzios, para o ensaio. Neste ano, a escola aposta no enredo "Lonã Ifá Lukumi", que aborda uma vertente religiosa afro-cubana.Fechando a noite, a Portela teve Bianca Monteiro à frente da bateria. A rainha surgiu com um body cavado, bordado com pedrarias douradas. As atrizes Sheron Menezzes e Cacau Protásio também marcaram presença no ensaio da agremiação azul e branco. O enredo da escola para o Carnaval é "O Mistério do Príncipe do Bará – A oração do Negrinho e a ressurreição de sua coroa sob o céu aberto do Rio Grande", que homenageia o Príncipe Custódio, personagem histórico ligado à religiosidade afro-gaúcha.