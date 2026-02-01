Cerca de 5.000 foliões estiveram presentes no bloco, segundo a Riotur - Gustavo Stephan / Riotur

Cerca de 5.000 foliões estiveram presentes no bloco, segundo a RioturGustavo Stephan / Riotur

Publicado 01/02/2026 12:14

Rio – Dando início à folia oficial, o bloco Me Esquece Que é Sexta atraiu milhares de cariocas e turistas na manhã deste domingo (1º) no Jardim Botânico, Zona Sul. Com o tema "Vem ser Criança", o bloco fez a alegria também dos pequenos, com distribuição gratuita de picolés.



fotogaleria

Liderados por uma ala de frente composta de trompetistas, batuqueiros e sambistas em cima de um trio elétrico, os foliões saíram da Rua Pacheco Leão até o Baixo Gávea. Nascido em 2004, o bloco surgiu de um encontro de amigos percussionistas em bares e se estabeleceu no cronograma oficial do carnaval carioca.

Rainha de bateria do bloco há 16 anos, Karen Julia relatou ao DIA a emoção de carregar o título há quase duas décadas: "Está sendo muito mais que especial para mim, porque esse ano a minha filha completou um ano e está aqui comigo, no primeiro desfile dela. Nosso bloco é uma família, por isso que perdura por tanto tempo. Me dá muito orgulho de fazer parte dessa história e saber a importância de ter uma mulher negra na frente de uma bateria", comentou.

Segundo a Riotur, cerca de 5 mil pessoas fizeram parte da edição do Me Esquece deste ano.

*Reportagem da estagiária Ágatha Araújo, sob supervisão de Adriano Araújo