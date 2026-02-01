Cerca de 5.000 foliões estiveram presentes no bloco, segundo a RioturGustavo Stephan / Riotur
Me Esquece Que é Sexta percorre ruas do Jardim Botânico
Com 22 anos de história, bloco levou o tema 'Vem Ser Criança'
Blocos da saúde mental quebram preconceitos e reforçam inclusão
Agremiações mostram que a maior festa popular do país também é lugar de conscientização e combate a estigmas e preconceitos
Me Esquece Que é Sexta percorre ruas do Jardim Botânico
Com 22 anos de história, bloco levou o tema 'Vem Ser Criança'
Virginia Fonseca surge de surpresa na Sapucaí e acompanha ensaio técnico
Rainha de bateria da Grande Rio marcou presença em um camarote, mesmo fora do dia de apresentação da escola
Estreia de Ivete Sangalo em megabloco arrasta 500 mil pessoas no Circuito Preta Gil
Antes da saída do trio elétrico, fãs da cantora já formavam multidão da Rua Primeiro de Março
Segundo dia de ensaios técnicos do Grupo Especial leva 65 mil pessoas ao Sambódromo
Vila Isabel, Salgueiro, Paraíso do Tuiuti e Portela fizeram o público vibrar em mais uma noite de Sapucaí lotada
Sabrina Sato, Viviane Araujo e mais rainhas desfilam no segundo dia de ensaio técnico na Sapucaí
Musas como Sheron Menezzes, Bruna Griphao e Livia Andrade marcaram presença neste sábado (31)
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.