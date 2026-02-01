Ivete Sangalo em megabloco no Rio - Victor Chapetta/BrazilNews

Ivete Sangalo em megabloco no RioVictor Chapetta/BrazilNews

Publicado 01/02/2026 09:32

Rio - Estreando no Carnaval de rua do Rio de Janeiro, Ivete Sangalo reuniu mais de 500 mil pessoas no Circuito Preta Gil, Centro do Rio, na manhã deste domingo (1º). Antes mesmo do início do trio elétrico, uma multidão de fãs já aguardava a chegada da cantora na Rua Primeiro de Março. A artista se apresentou pela primeira vez na cidade puxando o megabloco SeráQAbre?.

LOTADO! Galera já chegou em peso para a estreia de Ivete Sangalo no Carnaval de rua do Rio de Janeiro pic.twitter.com/0WczHbHyP2 — Acesso Sangalo (@AcessoSangalo) February 1, 2026 Se Ivete mandar abrir uma roda, já chama o SAMU



Circuito Preta Gil está LOTADO para ver Ivete Sangalo pic.twitter.com/ksCNG3A3gy — Acesso Sangalo (@AcessoSangalo) February 1, 2026 À frente do trio elétrico, Ivete saudou os foliões dizendo que esse é um momento muito especial da carreira, que vai ficar guardado no coração. Durante o desfile, ela cantou sucessos como Festa, Sorte Grande, Abalou, Eva e também algumas músicas do projeto "Ivete Clareou", inspirado em sambas e pagodes clássicos.



"Hoje, o que eu sinto é gratidão por tudo o que a gente vai viver junto e por estar aqui com vocês, nesta cidade tão especial. Hoje eu vim para arrancar o coro de vocês", brincou a cantora.

Em uma publicação nas redes sociais antes do início do megabloco, Ivete falou sobre a empolgação de puxar um trio elétrico pela primeira no Rio. "Gente, estou chegando, Rio de Janeiro. Primeira vez, realização de um sonho", afirmou a artista. A cantora empolgou os foliões com sucessos do Carnaval, como o mais recente "Vampirinha", além de "Macetando", "Cria da Ivete", "O Verão Bateu em Minha Porta" e "Energia de Gostosa".

O cantor e compositor Pedro Sampaio foi um dos convidados e colocou os foliões para dançar com sucessos como Jet Sky, parceria com Melody, e Feiticeira. O humorista Yuri Marçal acompanhou o bloco entusiasmado.



A cantora baiana, que já lotou shows no Maracanã e chegou a ser enredo da escola de samba Acadêmicos do Grande Rio em 2017, também presenteou os fãs com hits antigos, como "Poeira", "Sorte Grande", "Bota Pra Ferver", "Arerê" e "Eva".

Homenagem para Preta Gil

A apresentação também foi marcada por um momento de forte emoção. Ivete fez questão de homenagear Preta Gil, amiga pessoal e uma das grandes responsáveis pela consolidação do Carnaval de megablocos no Rio. O circuito onde Ivete desfilou leva o nome da cantora, que morreu em julho do ano passado.



Já no alto do trio elétrico, Ivete interrompeu o show para falar de Preta e pediu uma salva de palmas do público. Visivelmente emocionada, a cantora destacou a energia da amiga e a importância de sua presença simbólica naquele momento. "Esse sol que nos ilumina aqui hoje é ela. Eu estou muito feliz e emocionada, mas não há tristeza. Preta não era uma mulher dada a tristezas. Estou muito emocionada em cantar no circuito que ela criou, ela inventou isso aqui", afirmou.



“Então onde ela estiver, que ela receba o meu amor, a minha saudade”, disse, com a voz embargada, antes de completar: “E o aplauso de vocês para ela. Que a gente não deixe nunca Pretinha ser esquecida por qualquer razão. Ela vai ser lembrada porque ela vive na gente”, completou a artista.

Megabloco teve reforço no policiamento e distribuição de água



Durante o desfile do megabloco, a Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae) ofereceu mais de 70 mil litros de água gelada. Além disso, o público contou com um superbebedouro, com capacidade para 6 mil litros de água e oito bicas, para se servirem à vontade, estacionado na altura do Paço Imperial, na Praça XV. Para levar mais conforto térmico aos foliões, também foram distribuídos viseiras e protetor solar e equipes utilizaram "pistolas vaporizadoras" para refrescar e proteger as pessoas do sol.



Para garantir a segurança do público, a Polícia Militar instalou torres de observação ao longo do percurso e realizaou monitoramento aéreo com helicóptero e drones do Grupamento Aeromóvel (GAM), equipados com câmeras e software de reconhecimento facial. O esquema contaouainda com o Grupamento de Patrulhamento em Multidão (GPM), Regimento de Polícia Montada (RPMont), Batalhão Tático de Motociclistas (BTM) e Unidade de Controle de Distúrbios (UCD) do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq).