Públicou vibrou com ensaios da Vila Isabel, Salgueiro, Paraíso do Tuiuti e PortelaDivulgação / Liesa

Publicado 01/02/2026 08:33

Rio - O Sambódromo voltou a ficar lotado , neste sábado (31), para o segundo dia de ensaios técnicos do Grupo Especial . Depois de se encantar com o desfile das escolas mirins, um público de 65 mil pessoas vibrou ainda mais com os aquecimentos da Unidos de Vila Isabel, Acadêmicos do Salgueiro, Paraíso do Tuiuti e Portela. Com todos os componentes na Avenida, as agremiações fizeram testes de luz e som, ajustaram o canto, coreografias, evolução e harmonia.

A noite de ensaios começou ao som da bateria Swingueira de Noel, do mestre Macaco Branco, e com a voz do intérprete Tinga. Com a rainha de bateria Sabrina Sato e o primeiro-casal de mestre-sala e porta-bandeira, Raphael Rodrigues e Dandara Ventapane, a Unidos de Vila Isabel encantou o público ao homenagem o cantor e compositor Heitor dos Prazeres, no enredo "Macumbembê, Samborembá: Sonhei que um Sambista Sonhou a África".





Segunda a ensaiar, a Acadêmicos do Salgueiro emocionou a Avenida celebrando um dos maiores nomes da festa, a carnavalesca Rosa Magalhães, com o enredo "A delirante jornada carnavalesca da professora que não tinha medo de bruxa, de bacalhau e nem do pirata da perna-de-pau". Os foliões nas arquibancadas e frisas vibraram com o samba no pé da rainha Viviane Araújo e o bailado do primeiro-casal de mestre-sala e porta-bandeira, Sidclei Santos e Marcela Alves, ao som da bateria Furiosa, dos mestres Guilherme Oliveira e Gustavo Oliveira, e do intérprete Igor Sorriso.

Os ensaios seguiram empolgando, com a voz do intérprete Pixulé abrindo o aquecimento do Paraíso do Tuiuti, terceira da noite. A Azul e Amarelo levou para a Sapucaí tudo o que preparou nos últimos meses para o enredo Lonã Ifá Lukumi, exaltando a espiritualidade e ancestralidade afro-cubana. A sincronia da rainha Mayara Lima com a bateria Super Som, do mestre Marcão, e a dança do primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira, Vinicius Antunes e Rebeca Tito, deixou os foliões encantados.







Fechando a segunda noite de ensaios técnicos, a Portela não deixou ninguém parado com o som da bateria Tabajara do Samba, do estreante mestre Vitinho, acompanhada da rainha Bianca Monteiro. O intérprete Zé Paulo Sierra puxou o samba que fez arquibancada e frisas cantarem juntos o enredo "O Mistério do Príncipe do Bará – A oração do Negrinho e a ressurreição de sua coroa sob o céu aberto do Rio Grande". O bailado do primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira, Marlon Lamar e Squel Jorgea, também brilhou no primeiro aquecimento da Majestade do Samba.

Neste domingo (1º), é a vez da Unidos do Viradouro, Imperatriz Leopoldinense, Acadêmicos do Grande Rio e Beija-Flor de Nilópolis colocarem os componentes na Avenida para o último dia do primeiro fim de semana de ensaios técnicos. Os aquecimentos começam às 19h, mas às 17h30 as escolas mirins já empolgam o público com os desfiles de três agremiações.