Virginia Fonseca aparece de surpresa na Sapucaí e assiste ensaio técnico Victor Chapetta/BrazilNews

Rio - Virginia Fonseca apareceu de surpresa na Marquês de Sapucaí neste sábado (31) e acompanhou o segundio dia de ensaios técnicos do Grupo Especial diretamente de um camarote. Rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio, a influenciadora esteve no sambódromo mesmo sem a apresentação da escola marcada para a data.
Vestida com camisa e boné da agremiação, além de pulseiras nas cores verde, vermelho e branco, Virginia chamou a atenção do público ao surgir no espaço reservado.

A Grande Rio faz seu primeiro ensaio técnico neste domingo (1°). Nas redes sociais, Virgínia comentou a expectativa para a apresentação: “É Carnaval no Brasil e amanhã somos nós no ensaio técnico, que Deus abençoe”.

Além da Grande Rio, também participam dos ensaios desta noite as escolas Unidos do Viradouro, Imperatriz Leopoldinense e Beija-Flor de Nilópolis.