Virginia Fonseca aparece de surpresa na Sapucaí e assiste ensaio técnico Victor Chapetta/BrazilNews
Vestida com camisa e boné da agremiação, além de pulseiras nas cores verde, vermelho e branco, Virginia chamou a atenção do público ao surgir no espaço reservado.
A Grande Rio faz seu primeiro ensaio técnico neste domingo (1°). Nas redes sociais, Virgínia comentou a expectativa para a apresentação: “É Carnaval no Brasil e amanhã somos nós no ensaio técnico, que Deus abençoe”.
Além da Grande Rio, também participam dos ensaios desta noite as escolas Unidos do Viradouro, Imperatriz Leopoldinense e Beija-Flor de Nilópolis.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.