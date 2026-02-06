Evento acontece no Terreirão do Samba - Pedro Teixeira / Arquivo O Dia

Publicado 06/02/2026 09:13

O Terreirão do Samba, no Centro, vai receber, nesta sexta-feira (6), a partir das 17h, o 7º Baile de Passistas e o 5º Encontro Nacional da Associação de Passistas Brasileiros (APASB), reunindo representantes de diversas escolas de samba e grupos culturais. A entrada é gratuita.

Idealizado pelo carnavalesco Milton Cunha, o evento, que conta com apoio da prefeitura, celebra a beleza da arte da dança e do samba no pé.

Para o presidente da Riotur, Bernardo Fellows, o baile integra a estratégia de fortalecimento da agenda cultural da cidade e do turismo. “Eventos como este, no Terreirão do Samba, já estão consolidados na agenda cultural carioca e ampliam a atratividade turística do Rio para visitantes do Brasil e do exterior”, afirma.

A festa também presta uma homenagem especial a Soninha Capeta, baluarte e ex-rainha de bateria da Beija-Flor.

Além do baile, o encontro nacional será um espaço de articulação e troca entre passistas, coordenadores e representantes de diferentes estados, com foco na valorização profissional, na formação de novos talentos e na preservação da memória da dança no samba.

Estão confirmadas as participações das escolas Arranco do Engenho de Dentro, Unidos de Bangu, Brás de Pina, Unidos do Cabuçu, Estácio de Sá, Beija-Flor, Grande Rio, Imperatriz Leopoldinense, Jacarezinho, Mangueira, União de Maricá, Mocidade, Parque Acari, Acadêmicos do Peixe, Unidos da Ponte, Renascer de JPA, Rosa de Ouro, Paraíso do Tuiuti, Vigário Geral, Vila Isabel, Unidos da Ponte e Relíquias do Samba, além da Ala PCD.

O Terreirão fica na Rua Benedito Hipólito, 66, Centro.