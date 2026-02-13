Espectadores devem ficar atentos às regras durante os dias de apresentações na Sapucaí - Alex Ferro/Riotur

Espectadores devem ficar atentos às regras durante os dias de apresentações na SapucaíAlex Ferro/Riotur

Publicado 13/02/2026 07:00

Rio - Vai assistir aos desfiles na Marquês de Sapucaí neste Carnaval? Fique atento aos itens que podem e aos que não podem entrar durante as apresentações da Série Ouro, na sexta-feira (13) e no sábado (14), e do Grupo Especial, entre domingo (15) e terça-feira (17).



Pode levar:



- Até dois vasilhames plásticos de 500 ml com bebida (água, suco, refrigerante ou cerveja)

- Até dois itens de alimentação (fruta, salgado ou sanduíche)

- Alimentos e bebidas para consumo individual

- Capa de chuva

- Carrinho de bebê

- Garrafas plásticas

- Copos térmicos

- Bolsas térmicas

- Cooler (tamanho máximo de 40 x 30 cm)



O que não pode levar:



- Objetos cortantes

- Sinalizadores e fogos de artifício

- Armas

- Bandeiras ou cartazes com conteúdo ofensivo

- Drones

- Cadeiras ou bancos

- Garrafas

- Isopor

- Garrafas de vidro

- Laser

- Skate

- Bicicleta ou qualquer tipo de veículo motorizado ou elétrico



Crianças e adolescentes de até 16 anos devem estar acompanhados de um responsável.

Confira a ordem dos desfiles:



Série Ouro



Sexta-feira, 13 de fevereiro



1- Unidos do Jacarezinho

2- Inocentes de Belford Roxo

3- União do Parque Acari

4- Unidos de Bangu

5- Unidos de Padre Miguel

6- União da Ilha do Governador

7- Acadêmicos de Vigário Geral



Sábado, 14 de fevereiro

1- Botafogo Samba Clube

2- Em Cima da Hora

3- Arranco do Engenho de Dentro

4- Império Serrano

5- Estácio de Sá

6- União de Maricá

7- Porto da Pedra

8- Unidos da Ponte



Grupo Especial



Domingo, 15 de fevereiro



1 - Acadêmicos de Niterói

2 - Imperatriz Leopoldinense

3 - Portela

4 - Mangueira



Segunda-feira, 16 de fevereiro



1- Mocidade Independente

2- Beija-Flor

3- Viradouro

4- Unidos da Tijuca



Terça-feira, 17 de fevereiro



1- Paraíso do Tuiuti

2- Vila Isabel

3- Grande Rio

4- Salgueiro