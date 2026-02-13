Espectadores devem ficar atentos às regras durante os dias de apresentações na SapucaíAlex Ferro/Riotur
Pode levar:
- Até dois vasilhames plásticos de 500 ml com bebida (água, suco, refrigerante ou cerveja)
- Até dois itens de alimentação (fruta, salgado ou sanduíche)
- Alimentos e bebidas para consumo individual
- Capa de chuva
- Carrinho de bebê
- Garrafas plásticas
- Copos térmicos
- Bolsas térmicas
- Cooler (tamanho máximo de 40 x 30 cm)
O que não pode levar:
- Objetos cortantes
- Sinalizadores e fogos de artifício
- Armas
- Bandeiras ou cartazes com conteúdo ofensivo
- Drones
- Cadeiras ou bancos
- Garrafas
- Isopor
- Garrafas de vidro
- Laser
- Skate
- Bicicleta ou qualquer tipo de veículo motorizado ou elétrico
Crianças e adolescentes de até 16 anos devem estar acompanhados de um responsável.
1- Unidos do Jacarezinho
2- Inocentes de Belford Roxo
3- União do Parque Acari
4- Unidos de Bangu
5- Unidos de Padre Miguel
6- União da Ilha do Governador
7- Acadêmicos de Vigário Geral
2- Em Cima da Hora
3- Arranco do Engenho de Dentro
4- Império Serrano
5- Estácio de Sá
6- União de Maricá
7- Porto da Pedra
8- Unidos da Ponte
2 - Imperatriz Leopoldinense
3 - Portela
4 - Mangueira
Segunda-feira, 16 de fevereiro
2- Beija-Flor
3- Viradouro
4- Unidos da Tijuca
Terça-feira, 17 de fevereiro
2- Vila Isabel
3- Grande Rio
4- Salgueiro
