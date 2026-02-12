Raquel Pacheco, Elisa Sanches, Lourdes Barreto e coletivos no último ensaio de quadra da Porto da Pedra - Divulgação/Porto da Pedra

Raquel Pacheco, Elisa Sanches, Lourdes Barreto e coletivos no último ensaio de quadra da Porto da Pedra Divulgação/Porto da Pedra

Publicado 12/02/2026 19:38

Rio - A Unidos do Porto da Pedra recebeu a escritora Raquel Pacheco, conhecida como Bruna Surfistinha e por sua trajetória que inspirou livros e produções audiovisuais, a atriz Elisa Sanches, a ativista Lourdes Barreto e diversos coletivos ligados à luta pelos direitos das profissionais do sexo no último ensaio de quadra.

fotogaleria

Para o presidente Fabrício Montibelo, a presença das convidadas reafirma o posicionamento do Porto da Pedra diante do tema. "Nosso papel é contar essa história. Essas mulheres não são personagens, são vidas reais, com trajetórias, dores e conquistas. A presença delas aqui mostra que estamos construindo esse Carnaval da forma certa."

Na Sapucaí, a escola da Série Ouro vai apresentar o enredo "Das Mais Antigas da Vida, o Doce e Amargo Beijo da Noite", que abordará a temática das profissionais do sexo. A agremiação desfilará no sábado (14).