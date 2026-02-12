Comlubr finalizou a limpeza da Marquês de Sapucaí - Érica Martin / Agência O Dia

Publicado 12/02/2026 15:17

Rio - A Marquês de Sapucaí chegou ao preparativo dos últimos detalhes para os desfiles das escolas de samba. Na manhã desta quinta-feira (12), pintores finalizaram os acabamentos nas grades do Sambódromo e a Comlurb limpou a avenida com jatos d’água. Além disso, os funcionários dos camarotes concluíram a montagem das estruturas que faltavam. Já nesta sexta-feira (13), o Sambódromo recebe as apresentações da Série Ouro.

José Carlos 'Machine', conhecido como "Síndico da Sapucaí", entrou na avenida sendo reverenciado pelos outros trabalhadores. Há 42 anos, ele participa da montagem do espetáculo e, de novembro até maio, passa a morar no Sambódromo. Ao DIA, ele afirmou que o clima de Carnaval já tomou conta da cidade.

"Estamos preparando os últimos minutos para deixar o Carnaval pronto. Os acabamentos, os detalhes… Logo mais, já chegam os carros da Série Ouro. Temos que deixar tudo pronto para o maior espetáculo da Terra. As pinturas já estão prontas, o pessoal está limpando a Sapucaí. Também estão finalizando a montagem dos camarotes. Estamos prontinhos para abrir a manhã. Hoje, o Rio já respira Carnaval", contou Machine, que completa 70 anos em março.

Maicon dos Santos, de 29 anos, trabalhou na montagem de um dos camarotes no Sambódromo. Portelense, ele contou que foi presenteado para assistir ao desfile e está animado.

"Estamos trabalhando há três semanas, já estamos nos últimos preparativos, está corrido. Até amanhã, já estará tudo pronto. Eu sou Portela! Ganhei até uma pulseirinha para vir assistir ao desfile. Vai ser a primeira vez aqui, antes eu só via pela televisão. Esse ano, me deram uma oportunidade para trabalhar aqui. Eu estou muito feliz, vou torcer pela Portela, minha primeira vez na Sapucaí! E eu sambo direitinho, sambo na ponta do pé", destacou.

Além dos trabalhadores, a animação tomou conta dos foliões que se preparam para curtir o Carnaval. O salgueirense Gabriel Surassi, de 28 anos, comentou que espera que sua escola de samba o surpreenda no desfile deste ano. No mais, ele pretende aproveitar os blocos pela cidade.

"Eu amo Carnaval, curto desde a minha adolescência. Gosto de ir para bloco aqui no Centro, Catete, Flamengo, Glória… Mas estou sempre em qualquer bloco que me chamarem. Todo ano, vou no Cachorro Cansado, no Flamengo. É um dos melhores do Rio para mim. Geralmente, vou fantasiado. Gosto muito desse clima de Carnaval, parece que as pessoas estão mais alegres… Ano passado, me estressei muito com a questão dos desfiles. Esse ano, fiquei mais isento e espero que o Salgueiro me surpreenda", pontuou o produtor audiovisual.



O Salgueiro é a última escola a desfilar neste Carnaval, encerrando as apresentações na terça-feira (17). O Grupo Especial ainda passa pela avenida no domingo (15) e na segunda (16), enquanto as escolas da Série Ouro fazem a festa na sexta-feira (13) e sábado (14).