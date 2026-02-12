Porta-bandeira da Viradouro, Rute Alves será homenageada no bloco Mulheres BrilhantesDivulgação
Porta-bandeira da Viradouro será homenageada pelo bloco Mulheres Brilhantes
Com o tema 'Brilhar não tem Idade', agremiação também vai alertar contra etarismo; desfile será às 16h, neste sábado (14), em Vila Isabel
Mangueira anuncia Elmo José dos Santos como baluarte
Homenageado é ex-presidente da escola e atual diretor de Carnaval da Liesa
Relembrando hits de Cazuza, bloco Exagerado homenageia os 90 anos de Lucinha Araújo
Concentração será a partir das 8h deste sábado (14), na Praça Tiradentes
Musa Karla Klemente representará a cartomante Eulália no desfile da União da Ilha
Agremiação da Série Ouro desfila, nesta sexta-feira (13)
Vila Isabel terá bateria com fantasias pintadas à mão na Sapucaí
Ritmistas da agremiação homenageiam o multiartista Heitor dos Prazeres
Musa da Porto da Pedra posa para ensaio sensual inspirado no enredo
Anny Alves se prepara para brilhar na Sapucaí com a escola de São Gonçalo
