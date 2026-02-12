Porta-bandeira da Viradouro, Rute Alves será homenageada no bloco Mulheres Brilhantes - Divulgação

Porta-bandeira da Viradouro, Rute Alves será homenageada no bloco Mulheres BrilhantesDivulgação

Publicado 12/02/2026 13:49

Rio – Foliões vão levantar a bandeira contra o etarismo durante o desfile do Mulheres Brilhantes, neste sábado (14), em Vila Isabel. Com o tema “Brilhar não tem Idade”, o bloco quer alertar contra o preconceito sofrido por pessoas terceira idade. Haverá, também, uma homenagem especial para Rute Alves, campeoníssima porta-bandeira da Unidos do Viradouro.



A concentração será a partir das 16h, no Boulervard Boulevard 28 de Setembro, em frente ao antigo Petisco da Vila.



Considerada um dos grandes nomes do segmento, Rute, que também é figurinista - com trabalhos de destaque na cena teatral carioca -, estreou no Carnaval em 1997, defendendo o pavilhão da São Clemente. Já teve passagens por Portela, Porto da Pedra, Vila Isabel, Unidos da Tijuca e Viradouro, onde atua desde 2018. Rute também já foi moradora do bairro de Vila Isabel.



“Rute é uma personalidade que se destaca muito no Carnaval e que tem uma história marcante não só com a escola de samba, mas com o bairro de Vila Isabel. Estamos muito felizes por ela ter aceitado nosso convite”, destaca a fundadora do bloco, Márcia Rossi.



O tema também busca exaltar a potência feminina, uma vez que o bloco reúne mulheres em todos os seus segmentos, desde compositoras, intérprete, bateria e organização.