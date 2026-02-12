Elmo José dos Santos se torna baluarte da Mangueira - Reprodução / Instagram

Elmo José dos Santos se torna baluarte da MangueiraReprodução / Instagram

Publicado 12/02/2026 13:45 | Atualizado 12/02/2026 14:29

Rio - A diretoria da Mangueira usou as redes sociais, nesta quinta-feira (12), para anunciar Elmo José dos Santos como novo baluarte. Ex-presidente da agremiação e atual diretor de Carnaval da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), o homenageado celebrou o título.

“A Estação Primeira de Mangueira tem a honra de anunciar Elmo José dos Santos como seu Baluarte - um título que celebra aqueles cuja história e legado se confundem com a trajetória da nossa verde e rosa”, iniciou a agremiação, que completará 100 anos em 2028, na publicação.

Elmo, filho do mestre Tinguinha, fundador da bateria, cresceu no Morro da Mangueira. Chamado carinhosamente como “Rato do Tamborim” na juventude, ele se tornou um dos principais nomes do Carnaval carioca.

“Com uma vida inteira dedicada ao samba, Elmo consolidou seu nome como referência. Na Liesa, onde atua como diretor de Carnaval, exerce papel fundamental na organização e evolução dos desfiles. Pela própria Mangueira, assumiu a presidência e conduziu com orgulho ‘a maior escola de samba do planeta’, como imortalizou o saudoso intérprete Luizito. Hoje, celebramos sua história, sua entrega pela nação mangueirense!”, finalizou a publicação.

Elmo agradeceu a homenagem e detalhou os sentimentos ao ganhar a honraria, voltada exclusivamente para quem tem mais de 50 anos de dedicação à Verde e Rosa. “Recebo o título de baluarte da minha amada Estação Primeira de Mangueira com o coração transbordando de emoção e gratidão. A Mangueira não é apenas uma escola de samba na minha vida… ela é raiz, é família, é destino. Cresci embalado pelo som da bateria, pelos ensinamentos do meu pai, Mestre Tinguinha, e pelos valores que essa verde e rosa me ensinaram: respeito, tradição, resistência e amor ao samba”, iniciou Elmo, também nas redes sociais.

“Ser reconhecido pela minha própria casa é uma das maiores honras que poderia viver. Tudo o que sou foi moldado dentro dessa quadra, no calor da comunidade, na responsabilidade de defender e conduzir a maior escola de samba do planeta. Obrigado, Mangueira, por me permitir servir, aprender e amar essa nação todos os dias da minha vida. Seguimos juntos, ontem, hoje e sempre. Viva a Estação Primeira!”, completou.

Ainda nos comentários, famosos e mangueirenses celebraram a homenagem. “Meu compadre amado!”, escreveu a cantora Alcione. “Viva! Mais do que merecedor! Obrigado por tanto, tio”, disse Gabriel David, presidente da Liesa.

A Mangueira fecha o primeiro dia dos desfiles do Grupo Especial, no domingo (15). A Verde e Rosa levará para a Avenida o enredo “Mestre Sacaca do Encanto Tucuju - O Guardião da Amazônia Negra”.