Postos médicos estarão distribuídos em pontos estratégicos da Sapucaí, da concentração à dispersãoDivulgação

Publicado 12/02/2026 13:56

Rio - A Marquês de Sapucaí irá contar com seis postos médicos durante os desfiles das escolas de samba no Carnaval. Montada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a estrutura funcionará entre os dias 13 e 17 de fevereiro. O público também poderá contar com atendimento na sexta-feira (20), quando desfilam as escolas mirins, e no sábado das Campeãs (21).

Os postos médicos ficam nos setores 1 (concentração), 2, 7, 10, 11 e na Apoteose (dispersão). Durante os desfiles da Série Ouro, do Grupo Especial e no sábado das campeãs, o atendimento acontece das 19h até as 4h do dia seguinte. No desfile das escolas mirins, o funcionamento começa às 17h e segue até o fim das apresentações.

Ao todo, a estrutura conta com 33 leitos, sendo sete de suporte avançado, além de 11 poltronas de hidratação. A operação vai mobilizar cerca de 140 profissionais de saúde. Para casos mais graves, haverá ambulâncias com suporte avançado, coordenadas pela Central Municipal de Regulação, para transferência de pacientes para hospitais e UPAs da rede municipal.

Serão 16 ambulâncias disponíveis em cada dia de desfile da Série Ouro, do Grupo Especial e no sábado das Campeãs. Já no dia das escolas mirins, a Secretaria de Saúde vai disponibilizar 10 viaturas.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, o esquema tem como objetivo garantir atendimento rápido e evitar sobrecarga na rede hospitalar. "Nossos postos médicos são preparados para o pronto-atendimento às emergências que surjam no sambódromo, evitando que casos mais leves cheguem aos hospitais e UPAs. Mesmo assim, a rede municipal terá reforço nos plantões durante o Carnaval", pontua.

Além da assistência médica, a Secretaria Municipal de Saúde vai atuar na promoção da saúde e na prevenção de infecções sexualmente transmissíveis. Suportes com preservativos masculinos e femininos serão instalados nos banheiros do Sambódromo.

Vigilância em saúde

A Superintendência de Vigilância em Saúde atua com ações de monitoramento, prevenção e controle de possíveis eventos de saúde pública. Antes do Carnaval, foram realizadas ações de vigilância ambiental e controle de vetores, com aplicação de inseticida e eliminação de focos de mosquitos transmissores de doenças no sambódromo e no entorno.

O Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS-Rio) vai monitorar os atendimentos realizados nos postos médicos para identificar doenças de notificação, surtos ou outros eventos relevantes, com resposta rápida quando necessário.

