Camila Beatriz assume papel central no desfile da agremiação - Divulgação

Camila Beatriz assume papel central no desfile da agremiação Divulgação

Publicado 12/02/2026 19:58 | Atualizado 12/02/2026 20:00

Rio - Estreante no posto de rainha da Inocentes de Belford Roxo, Camila Beatriz terá a responsabilidade de apresentar a agremiação na Marquês de Sapucaí, representando não apenas o desfile, mas toda a força da comunidade da "Caçulinha da Baixada".

fotogaleria

Com a escola pronta para entrar na avenida nesta sexta-feira (13), a influenciadora assume o protagonismo de um papel simbólico na escola. "Estamos prontos e essa, realmente, será a hora da virada. A Caçulinha da Baixada vem com tudo e eu farei o meu melhor. Foram meses de preparação, com aulas de samba no pé e muita integração com a comunidade", afirmou a rainha, emocionada.

Disputando a Série Ouro, a Inocentes levará para avenida o enredo "O sonho de um tal pagode russo nos frevos do meu Pernambuco", desenvolvido pelo carnavalesco Edson Pereira. Conhecido pela novela "Êta Mundo Melhor!", da TV Globo, Gabriel Canella virá no abre-alas interpretando o personagem que inspira o tema.

Os escritores Virgílio Silva e Zé Dassilva, parceiros de Aguinaldo Silva na autoria da novela "Três Graças", também marcarão presença no desfile, reforçando a conexão entre Carnaval e dramaturgia.