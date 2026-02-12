Porta-bandeira da Unidos da Tijuca Lucinha Nobre posando com o mestre-sala Matheus Miranda - Érica Martin / Agência O Dia

Porta-bandeira da Unidos da Tijuca Lucinha Nobre posando com o mestre-sala Matheus MirandaÉrica Martin / Agência O Dia

Publicado 12/02/2026 16:15 | Atualizado 13/02/2026 09:07

Rio – Faltando três dias para o desfile da Unidos da Tijuca na Marquês de Sapucaí, na próxima segunda-feira (16), a porta-bandeira Lucinha Nobre e o mestre-sala Matheus Miranda contaram ao DIA sobre as expectativas do casal. A agremiação presta uma homenagem à vida e ao legado da escritora Carolina Maria de Jesus.



Com mais de 40 anos de trajetória, Lucinha disse que, apesar da ansiedade, se sente confiante: "Estamos ansiosos, mas temos a certeza de que nos preparamos bem. O trabalho foi construído com muitas mãos, muito suor, muita renúncia e entrega".



A porta-bandeira acredita que o desfile vai emocionar os amantes do Carnaval. "Vamos apresentar esse enredo sobre a Carolina, uma história que se cruza com a de tantas outras mulheres negras que já vivenciaram a dor e o abandono", disse a artista, que completou:



"A Unidos da Tijuca traz essa luz, essa inspiração para outras mulheres e eu estou muito feliz de fazer parte dessa história. Só esperando a hora chegar. Se não tiver o friozinho na barriga, não é Carnaval!".

Confira vídeo da TV O DIA sobre o enredo

O mestre-sala Matheus Miranda, 28 anos, também compartilhou a alegria e detalhes sobre o ritmo intenso de preparação. "O samba está lindo, a escola está forte, estamos prontos para mudar a história, arrebentar. Eu ensaio todo dia, treino todo dia também. Tenho tido acompanhamento físico e psicológico e estou doido para chegar logo o dia. E a Tijuca será campeã, no lugar que merece", comemorou.



Quarta escola do Grupo Especial a entrar na Sapucaí, a Unidos da Tijuca vai contar a história da escritora paulista Carolina Maria de Jesus (1914 – 1977), uma das mais importantes da literatura negra brasileira. O enredo tem como título o próprio nome da autora de "Quarto de Despejo", "Diário de Bitita", "Pedaços de Fome", entre outros.

* Reportagem da estagiária Ágatha Araújo, sob supervisão de Larissa Amaral e colaboração de Érica Martin