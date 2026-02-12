Porta-bandeira da Unidos da Tijuca Lucinha Nobre posando com o mestre-sala Matheus MirandaÉrica Martin / Agência O Dia
Unidos da Tijuca promete emocionar com enredo sobre Carolina Maria de Jesus
'Estamos ansiosos, mas temos a certeza de que nos preparamos bem', comentou a porta-bandeira Lucinha Nobre
Cinelândia terá programação especial de carnaval com baile, concurso e shows
Revivendo marchinhas e outros sucessos do passado, evento acontece entre sábado (14) e terça-feira (17)
'Embalado' por projeto de nova sede, Bola Preta chega ao 107º desfile apostando na força da tradição
Cortejo terá início às 9h, neste sábado (14), na Rua Primeiro de Março
Carnaval na Sapucaí: veja o que pode e o que não pode levar
Orientações valem para os desfiles da Série Ouro e do Grupo Especial entre sexta e terça-feira
Em busca do título! Sete escolas abrem desfiles da Série Ouro nesta sexta-feira
Primeira noite terá Jacarezinho, Inocentes de Belford Roxo, Parque Acari, Unidos de Bangu, Unidos de Padre Miguel, Ilha e Acadêmicos de Vigário Geral
Rainhas de bateria da Série Ouro revelam expectativas para o primeiro dia de desfiles
Sete agremiações cruzam a Passarela do Samba nesta sexta-feira (13)
Pedro Sampaio homenageia Paulo Gustavo em trio na Bahia
DJ comandou bloco em Salvador nesta sexta-feira (12)
