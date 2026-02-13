Gracyanne Barbosa é rainha de bateria da União da Ilha - Mari Araújo / Divulgação

Gracyanne Barbosa é rainha de bateria da União da IlhaMari Araújo / Divulgação

Publicado 13/02/2026 05:00

Rio - Foi dada a largada para o maior espetáculo da Terra! Nesta sexta-feira (13), sete escolas da Série Ouro cruzam a Marquês de Sapucaí - Unidos do Jacarezinho, Inocentes de Belford Roxo, União do Parque Acari, Unidos de Bangu, Unidos de Padre Miguel, União da Ilha do Governador e Acadêmicos de Vigário Geral - em busca do título de campeã - e prometem animar os foliões que lotarão as arquibancadas, frisas e camarotes do local. Estrelas das noite, as rainhas de bateria comentam as expectativas para o início da festa, que será transmitida pela Band, a partir das 20h30.

fotogaleria

Com o enredo "O ar que se respira inspira novos tempos", que homenageia o cantor Xande de Pilares, a primeira escola a cruzar a Passarela do Samba é a Unidos do Jacarezinho, que teve fantasias de 12 alas perdidas, assim como outros adereços, em um incêndio que atingiu a quadra, na Zona Norte, no início deste mês. Apesar do momento difícíl, a rainha Karen Lopes diz que a agremiação mostrará toda a força da comunidade no Sambódromo.

"Mesmo diante de uma tragédia tão dolorosa, a nossa agremiação não perde a essência que sempre nos moveu: a força da comunidade. O que aconteceu machuca, abala, entristece… mas também revela o quanto somos feitos de união e resistência. A Sapucaí sempre foi o palco onde transformamos dor em arte, dificuldade em superação. E é assim que vamos seguir: mostrando nossa resiliência, nossa garra e o amor que temos por essa escola. Porque escola de samba é isso… a gente cai, mas levanta ainda mais forte", diz.

Na sequência, a Inocentes de Belford Roxo apresentará o enredo "O sonho de um pagode russo nos frevos do meu Pernambuco", desenvolvido pelo carnavalesco Edson Pereira. A rainha de bateria Carolane Silva conta que "vive um sonho". "Espero um desfile emocionante, vibrante e marcante, que traduza toda a força, garra e tradição da nossa comunidade. Quero atravessar a Avenida com o coração cheio de gratidão e entregar o meu melhor em cada passo", diz ela, que celebra a escolha do tema.

"Ele carrega identidade, profundidade e uma mensagem poderosa, que valoriza a cultura e a história de Pernambuco de forma sensível e grandiosa. Sempre digo que a Sapucaí é uma aula de história e este é um enredo que emociona, ensina e nos dá ainda mais orgulho de defender essas cores na avenida", completa.

Conhecida por seu trabalho como repórter de Wagner Montes (1954 - 2019) na Record e por sua participação no humorístico "Zorra Total", da Globo, Luciana Picorelli vai estrear como rainha de bateria da União do Parque Acari. Neste ano, a agremiação homenageia o grupo teatral "Brasiliana", criado por Haroldo Costa e outros nomes importantes em 1949.

"Esse enredo representa a força, a garra, a cultura que pulsa nas comunidades e no coração de cada componente", afirma a jornalista, que vai superar seus medos neste carnaval. "A expectativa é a melhor possível. Só de pisar na Sapucaí já é uma vitória para mim. Enfrento uma luta diária contra a depressão e o pânico, mas decidi entrar com medo mesmo. A coragem, muitas vezes, é isso: seguir apesar do medo".

Com mais de 20 anos de história no samba, Camila Prins desfilará pela primeira vez no Rio e à frente da bateria da Unidos de Bangu, que prestará uma homenagem à cantora, compositora e deputada estadual Leci Brandão, que completa 80 anos em setembro, com o enredo "As Coisas que Mamãe Me Ensinou".

"Está sendo uma honra, um prazer, um sonho realizado. Estou feliz com tudo: como a escola me abraçou, me acolheu em todos os ensaios, toda a comunidade... Vai ser muito grandioso esse Carnaval de 2026, vai ficar na minha memória para sempre", acredita ela, que promete causar na Sapucaí. "A fantasia vem maravilhosa. Uma produção incrível que vai ser muito comentada".

Já Andressa Marinho reinará mais uma vez à frente de bateria da Unidos de Padre Miguel. "Meu segundo ano à frente da bateria vem com maturidade, entrosamento e pertencimento! A ansiedade e o frio na barriga já são garantidos, a cada ano emoção supera a de outros anos, é sempre muito especial", fala.

Com o enredo Kunhã-Eté: O Sopro Sagrado da Jurema", o Boi Vermelho levará ancestralidade, a força feminina e a resistência dos povos originários para a Avenida. "A expectativa é que possamos fazer um belo desfile, com a garra e o fervor que só a Unidos de Padre Miguel tem. A UPM nunca deixou de brigar pelo título, é uma escola que encanta a todos os sambistas e arrasta uma comunidade quente por onde for! É uma escola nível especial e nós voltaremos ao lugar que merecemos, por pura dedicação", torce Andressa.

De volta ao posto de rainha - que ocupou de 2018 a 2020-, Gracyanne Barbosa é pura animação para o desfile da União da Ilha, que deseja encantar o público com o enredo "Viva o hoje! O Amanhã? Fica pra depois". "Retornar ao Carnaval é sempre uma emoção indescritível. Parece que o coração reconhece a Sapucaí antes mesmo de eu pisar nela. O frio na barriga já está batendo, e acho que isso é essencial. É o sinal de que a gente se importa, respeita e vive o Carnaval de verdade", comenta.

Diferente das outras beldades, a musa fitness desfilará de tênis, já que passou por uma cirurgia no joelho, em setembro do ano passado, após se lesionar durante o quadro "Dança dos Famosos", do "Domingão com Huck". "Foi uma adaptação necessária por causa do joelho, mas jamais um limitador", destaca ela, que acredita no título. "Trabalho com fé e vibro até o último segundo. Se sou pé quente? Espero que sim! A Ilha merece demais esse campeonato".

A Acadêmicos de Vigário Geral, por sua vez, encerra a primeira noite de desfiles com o enredo "Brasil Incógnito – O Que os Seus Olhos Não Veem, a Minha Imaginação Reinventa". Com a "expectativa lá no alto", a rainha Patricia Souza revela se haverá um momento mais emocionante da escola na Sapucaí.

"Acredito que terá vários. Mas tem partes do desfile que mexem muito com a emoção, principalmente quando o enredo se conecta com a nossa realidade e com a força da nossa comunidade. Acho que o público vai sentir essa verdade na Avenida, e isso sempre arrepia", acredita a beldade, que destaca: "A Vigário Geral entra na Avenida para brigar pelo título. É uma escola que vem crescendo, se organizando cada vez mais e levando um desfile muito competitivo. O que a gente vai apresentar é resultado de muito trabalho, amor e garra de toda a comunidade".



