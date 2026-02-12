Pedro Sampaio fez homenagem a Paulo Gustavo no Carnaval de Salvador - Reprodução/Instagram

Pedro Sampaio fez homenagem a Paulo Gustavo no Carnaval de Salvador Reprodução/Instagram

Publicado 12/02/2026 21:45 | Atualizado 13/02/2026 09:55

Rio - Pedro Sampaio fez uma homenagem ao comediante Paulo Gustavo (1978-2021) ao surgir fantasiado de Dona Hermínia, personagem da trilogia "Minha Mãe é Uma Peça", em seu trio elétrico no Carnaval de Salvador, na Bahia, na noite desta quinta-feira (12). Nas redes sociais, o DJ reproduziu a capa oficial do terceiro filme.

"Pra começar o carnaval escolhi homenagear uma das personagens mais caóticas e carismáticas da história do nosso teatro e cinema: Dona Hermínia! Criada pelo nosso gênio e saudoso Paulo Gustavo, um gênio que mudou a história do teatro e do cinema no Brasil", escreveu ele.

O DJ destacou o legado do comediante, que morreu por complicações da Covid-19. "Homenageá-lo é celebrar a alegria que ele espalhou e o vazio que ele preencheu com seu talento gigante! Dona Hermínia representa perfeitamente a intensidade, o humor e o exagero que o carnaval brasileiro tem e que eu quero para meu primeiro trio em Salvador!"

No trio elétrico, Pedro Sampaio recebeu como convidadas as atrizes Paolla Oliveira e Marina Ruy Barbosa. A influenciadora Lore Improta e a cantora Melody, com quem o artista gravou a parceria "JETSKI", também marcaram presença na folia.