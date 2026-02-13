Cantora Dorina é uma das atrações da programação de carnaval da Cinelândia - Divulgação

Publicado 13/02/2026 08:48

Rio - Os tradicionais bailes da Cinelândia prometem transformar o Centro em um grande salão a céu aberto durante o Carnaval, de sábado (14) a terça-feira (17), reunindo pessoas de todas as idades ao som de artistas consagrados e da Orquestra Tupy.

A agenda inclui, ainda, o "Concurso de Foliões", que acontece no domingo, na segunda e na terça, incentivando a criatividade, o humor e a irreverência das fantasias.

No sábado (14), uma das apresentações mais aguardadas é a cantora Dorina. Ao longo do dia, o público também poderá curtir Osmar do Breque, Ellen de Lima, Paulo Nunes, Tom da Bahia, Márcio Gomes, Selma Costa, Alfredo Del Penho, Luis Cesar, Reginaldo Bessa, Gotsha, Alberto Gino e Wladimir Cabanas, todos acompanhados pela Orquestra Tupy, responsável por encerrar a programação com seu repertório repleto de clássicos.

No domingo (15), a programação segue com apresentações de Osmar do Breque, Ellen de Lima, Paulo Nunes, Tom da Bahia, Márcio Gomes, Selma Costa, Luis Cesar, Reginaldo Bessa, Gotsha, Alberto Gino, Wladimir Cabanas e Orquestra Tupy.

Os artistas voltam a se apresentar na segunda e na terça. O evento é promovido pela Riotur.

Serviço:

Bailes na Cinelândia

Data: Dias 14, 15, 16 e 17 (sábado a terça-feira)

Horário: A partir das 16h30

Entrada: Gratuita

