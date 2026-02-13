Festa para a ala das crianças da Mangueira contou com brincadeiras e distribuição de lanchesDivulgação
“Eles já esperam por esse momento durante todo o ano. São crianças, mas defendem o nosso pavilhão com um amor de gente grande que, não raro, aprendem em casa através de muitas gerações. Muitos deles aqui se educam, crescem e permanecem”, celebrou a presidente Guanayra Firmino.
Fundada em 1987, a ala das crianças da Verde e Rosa é um dos muitos legados que Dona Neuma (1922-2000) deixou. O grupo parou de desfilar no final da década de 2010, por conta de medidas judiciais que inviabilizaram sua presença na Avenida. O retorno, no entanto, aconteceu a partir de 2022.
