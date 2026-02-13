Museu do Samba, na Mangueira - Divulgação / Mariza Lima

Museu do Samba, na MangueiraDivulgação / Mariza Lima

Publicado 13/02/2026 12:54

O clássico “As rosas não falam”, composto por Cartola como declaração de amor à Dona Zica da Mangueira, foi a inspiração para batizar o tradicional Baile das Rosas, que o Museu do Samba realiza neste sábado (14), a partir das 13h.

“O Baile das Rosas é uma homenagem à minha avó, que tinha espírito festivo e agregador. E também ao meu avô Cartola, que deixou tantos legados para a MPB, entre eles esta obra-prima que é ‘As rosas não falam’. É também uma exaltação às verdadeiras raízes mangueirenses e aos sambistas que sustentam a força do samba e do carnaval do Rio de Janeiro com sua arte, amor e dedicação”, destaca Nilcemar Nogueira, fundadora da instituição.

O Museu do Samba fica na Rua Visconde de Niterói, 1.096, na Mangueira. A classificação é livre.

