É Carnaval! Rei Momo recebe a chave da cidade e declara início da folia no Rio

Rio - A abertura oficial do Carnaval do Rio contou com uma animada celebração no Palácio da Cidade, em Botafogo, na Zona Sul, no início da tarde desta sexta-feira (13). Durante a festa, o prefeito Eduardo Paes entregou a chave da cidade para o Rei Momo Danilo Vieira e brincou com a “folga”.

“Para mim, é uma honra poder entregar pela 14ª a chave ao Rei Momo. Cariocas, recebam com respeito e alegria aqueles que honram a nossa cidade com as suas presenças”, afirmou Paes, que brincou: "Não me procurem mais! Nada tenho mais a ver com as administrações da cidade. Se verem árvore para podar, lixo para limpar… Falem com o Rei Momo! Pela última vez, entrego a chave para ele", riu.

A cerimônia começou com apresentações de artistas circenses ao som da banda da Guarda Municipal. Logo em seguida, houve um grande show da bateria da Beija-flor de Nilópolis, campeã do Grupo Especial em 2025, que tocou sambas clássicos. A celebração ainda teve a presença de toda a Corte Real, que inclui a Rainha Caroline Xavier e as princesas Samara Trindade e Luana Fernandes.

Danilo Vieira é passista do Salgueiro e morador de Higienópolis, na Zona Norte do Rio. Ele recebeu a chave das mãos do prefeito, a icônica Tia Surica, a quem Paes chamou de “amante oficial”, e de Maurício Candonga, filho do Candonga, guardião do símbolo. Após agradecer a Paes, o Rei Momo anunciou: “Declaro aberto o Carnaval de 2026”.

Guardião oficial da chave entregue ao Rei Momo, José Geraldo de Jesus, o mestre Candonga, foi um funcionário da Riotur e se tornou um dos maiores símbolos do Carnaval Carioca. Criador do recuo de bateria na Sapucaí, ele era conhecido por prestar apoio aos ritmistas, com sua caravan laranja, de 1980, equipada com água e uma bebida alcoólica de receita secreta, batizada como "cravinho". A tradição da entrega das chaves e do apoio à bateria continuou a ser feita pela família após a morte dele, em 1997.

O tradicional Bloco das Carmelitas, em Santa Teresa, é um dos principais cortejos que marca o início do Carnaval, nesta sexta-feira. Até a Quarta-Feira de Cinzas (18), outros 237 desfiles também passearão por todos os pontos da cidade. À noite, a Série Ouro abre a série de desfiles na Marquês de Sapucaí.



