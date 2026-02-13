Bloco Brasília Amarela celebra 30 anos dos Mamonas Assassinas - Gabi Netto / Divulgação

Publicado 13/02/2026 14:11 | Atualizado 13/02/2026 14:19

Rio - Criado em 2014, o Brasília Amarela vai celebrar o legado dos Mamonas Assassinas, que marcou a década de 90, no desfile oficial do bloco na próxima segunda-feira (16), às 9h, no Centro, para um público estimado em 20 mil pessoas. O repertório terá sucessos dos grupo em versões de samba, samba-enredo, marchinha, frevo, baião, ijexá, funk, entre outros ritmos.

Neste carnaval, o enredo do bloco será: "Rock Retrô is Very Porreta!", uma homenagem também ao melhor do rock retrô (anos 80, 90 e 2000). Com isso, hits de artistas como Titãs, Os Paralamas do Sucesso, Cássia Eller, Barão Vermelho e Rita Lee também farão parte do setlist.



"Mamonas é alegria, é nostalgia, é liberdade. E o Carnaval é tudo isso também. Daí a ideia de unir os dois e criar um bloco em homenagem a eles. Agora, iremos apresentar um show que canta e homenageia também o melhor do rock retrô, pois é de onde eles vieram e beberam dessa fonte. No ano que marca-se os 30 anos dos Mamonas, nada mais justo do que começar pelo começo de tudo", afirma o empresário Caio Bucker, fundador do bloco.





Serviço:



Data: 16/02, segunda-feira



Horário: Concentração às 9h



Local: Largo de São Francisco, Centro do Rio.

