Luisa Mell é confirmada no desfile da Mocidade Independente de Padre MiguelReprodução / Instagram

Publicado 13/02/2026 15:24 | Atualizado 13/02/2026 15:26

Rio - A ativista Luisa Mell, de 47 anos, está confirmada no desfile da Mocidade Independente de Padre Miguel, que levará para a Marquês de Sapucaí o enredo “Rita Lee – A Padroeira da Liberdade”. A escola se apresenta na próxima segunda-feira (16), em homenagem à trajetória da Rainha do Rock brasileiro. O anúncio foi feito pela agremiação nas redes sociais nesta sexta-feira (13).



“A ativista dos direitos dos animais e amiga da Rita, Luisa Mell, está confirmada no meu desfile. Feliz demais em ter você comigo, trazendo toda sua representatividade e a causa que Rita tanto lutava. Vamos ritaleezar todo mundo juntos, Luisa Mel”, escreveu a escola no Instagram.



A presença de Luisa Mell ganha ainda mais significado ao dialogar diretamente com o legado de Rita Lee (1947–2023), que foi uma das principais vozes da causa animal no país. Ao longo da vida, a artista usou livros, entrevistas e redes sociais para denunciar maus-tratos e defender o respeito aos animais. Vegetariana e, mais tarde, vegana, Rita transformou seu sítio em um santuário e se posicionou publicamente contra rodeios, testes em animais e diferentes formas de exploração.



Além de Luisa Mell, o desfile da Mocidade contará com outras participações especiais. Mel Lisboa, que interpreta Rita Lee nos palcos há mais de uma década, também estará na Sapucaí. A atriz Lilia Cabral é outro nome confirmado entre os destaques da escola.