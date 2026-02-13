Carla Perez anunciou saída do Bloco Algodão Doce em 2025 - Claudio Cavalheiro / Brazil News

Rio - Carla Perez não segurou as lágrimas no encontro com fãs nesta sexta-feira (13) antes da despedida do bloco infantil Algodão Doce após mais de 20 anos. A ex-dançarina do É O Tchan! vai comandar o trio elétrico pela última vez no fim de semana em Salvador, na Bahia.

"Esperei tanto por esse momento! Encontrar com vocês, me faz tão e me sinto muito amada! O nosso baile da Cinderela Baiana vai ser com muito amor e paz", declarou nas redes sociais.

Em fevereiro de 2025, Carla Perez anunciou que neste ano deixaria o comando do bloco . "Chega uma hora é necessário passar o bastão para a nova geração que está aí. Inclusive, tem uma galera massa que se comunica através da internet. Aqui começam os preparativos para a minha despedida. Ela será oficialmente no Carnaval de 2026. Daí, vocês se organizam para estar aqui, pertinho de mim", disse ela.

A apresentadora revelou que a filha, Camilly Victoria, a convenceu em planejar uma despedida. "Minha filha foi cirúrgica ao me dizer: 'Eu, como fã da Carla Perez e seguindo ela há anos, ficaria muito chateada se não fosse informada com antecedência que seria seu último Carnaval, para que eu pudesse me programar e ir'. Ela tem razão."