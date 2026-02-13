Carla Perez anunciou saída do Bloco Algodão Doce em 2025Claudio Cavalheiro / Brazil News
Carla Perez se emociona em despedida do trio Algodão Doce
Ex-dançarina comandou o bloco infantil por mais de 20 anos
Carla Perez se emociona em despedida do trio Algodão Doce
Ex-dançarina comandou o bloco infantil por mais de 20 anos
Luisa Mell é confirmada no desfile da Mocidade Independente de Padre Miguel
Ativista desfilará na escola, que homenageará Rita Lee
Bloco Brasília Amarela celebra legado dos Mamonas Assassinas
Desfile acontece nesta segunda-feira (16), no Centro, e também homenageia o Rock Retrô
Museu do Samba promove Baile das Rosas neste sábado
Programação inclui feijoada e música ao vivo
É Carnaval! Rei Momo recebe a chave da cidade e declara início da folia no Rio
Entrega foi feita pelo prefeito Eduardo Paes em cerimônia no Palácio da Cidade, em Botafogo, Zona Sul
Mangueira: Ala das crianças ganha festa na Cidade do Samba
Evento marcou entrega das fantasias dos 'pequenos'
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.