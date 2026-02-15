Giulia Buscaccio acompanhou desfiles das escolas de samba do Grupo Especial - Lucas Ramos/Brazil News

Publicado 15/02/2026 22:38 | Atualizado 16/02/2026 16:20

Rio - Giullia Buscaccio, de 29 anos, aproveitou o primeiro dia de desfiles do Grupo Especial do Rio de Janeiro, neste domingo (15), na Marquês de Sapucaí, e falou sobre a expectativa em torno da segunda temporada de "Os Donos do Jogo", série da Netflix da qual interpreta Suzana Guerra, uma das protagonistas.

A artista contou sobre a expectativa para as gravações dos novos episódios. "Ainda não começamos as gravações. Mas as pessoas estão na expectativa. Não tem nada que eu não poste nas redes. Já, já a gente vai começar a gravar. E eu estou tão ansiosa quanto o público. Porque, além de fazer a série, eu também sou uma consumidora. Eu gosto muito de consumir tanto a minha série quanto a dos meus colegas. E eu acho que 'Os Donos do Jogo' é uma série que, se eu não estivesse fazendo, eu estaria ansiosa também pra segunda temporada", afirmou.

Na trama, a personagem enfrenta a morte do marido, Búfalo (Xamã) ponto que gerou teorias entre os fãs nas redes sociais, muitos deles acreditando que o desfecho pode ter sido forjado. Ao comentar as especulações, a atriz foi cautelosa.

"Ah, eu também adoraria que não tivesse morrido. Eu nem falo muito nesse assunto que é o topo sensível e tento não dar spoiler pro público que ainda não viu tudo. Torço pra que sim, né? Eu acho que a gente deu match, uma parceria muito interessante, então eu devo muito também à parceria dele, com o resultado que a gente teve na série", disse.

Além da expectativa pela continuação da produção, Giullia também falou sobre sua relação com o Carnaval. A atriz revelou o desejo de, no futuro, desfilar como musa e contou que, neste ano, torce pela Vila Isabel, que leva para avenida o enredo "Macumbembê, Samborembá: Sonhei que um Sambista Sonhou a África", em homenagem ao multiartista Heitor dos Prazeres. A escola desfila na terça-feira (17).

"Esse ano eu tô torcendo aí pra Vila Isabel, mas eu gosto de muitas escolas. Eu acho que todos os enredos estão muito interessantes, tem muita coisa aí pra gente poder acompanhar e, nas campeãs, eu estarei aqui pra aplaudir todo mundo", falou.

Questionada sobre o look na noite, Giulia reforçou a liberdade criatividade que a época carnavalesca permite. "Eu amo moda e eu acho que no Carnaval eu posso explorar isso ainda mais. Nada básico, muito brilho. Eu acho que é o momento que as pessoas podem se jogar, ficar à vontade, pra poder explorar outras camadas da personalidade."