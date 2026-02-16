Giovanna Lancellotti comentou posto ocupado na Beija-Flor - Eduardo Martins / Brazil News

Publicado 16/02/2026 04:26 | Atualizado 16/02/2026 16:10

Rio - Casada com Gabriel David, presidente da Liesa, Giovanna Lancellotti se prepara para mais um desfile pela Beija-Flor de Nilópolis e resume a relação com a festa em poucas palavras: "Carnaval é um vício". A atriz entra na Avenida na noite de segunda-feira (16) como destaque do carro abre-alas e completa seu sexto ano consecutivo na escola.

A ligação com a agremiação se consolidou ao longo do tempo. Questionada se tem vontade de sair do lugar que ocupa e se tornar musa, ela conta: "Eu estou muito feliz de estar com o espaço que me é dado. O espaço da familiar. Eu venho no lugar da minha sogra, que ela ficou mais de 30 anos. Lugar da minha cunhada também. Então eu acho que é um espaço ideal pra mim. Eu fico muito bem", afirma.

A convivência constante com a comunidade reforçou esse sentimento de pertencimento. "Eu acompanhei crianças crescendo. Tem criança que eu conheci com 3 anos e agora está com 8, sambando. É uma loucura. O Carnaval, quando falavam que é um vício, eu não botava muita fé. Mas realmente é um vício. A cada ano que passa, você vai criando mais intimidade, essas relações vão se fortalecendo e você vai se envolvendo mais no processo por um todo", conta.

Giovanna admite que o relacionamento com Gabriel David ampliou sua percepção sobre o Carnaval e o funcionamento das escolas. "Eu sempre amei, mas não era igual o time de futebol. Quem não é do estado do Rio de Janeiro, poucas pessoas têm essa relação. Quando eu comecei a namorar o Gabriel e ele me apresentou esse outro viés, um outro ângulo dessa história, eu como artista fiquei enlouquecida. Falei: 'meu Deus, quero ficar aqui'", relembra.

O contato direto com os bastidores também despertou novos interesses. "Se algum Carnaval eu estiver de férias nesse período pré-Carnaval, eu adoraria passar um tempo aqui, porque eu gosto de artesanato, eu gosto de artes manuais. Então isso pra mim é uma terapia. E são artistas incríveis que muitas vezes a gente não vê", diz.

Na preparação para o desfile, a atriz passou a fazer aulas de samba com Carlinhos de Jesus. "São aulas legais, engraçadas e vão além do samba. São aulas que trazem expressão corporal, autoconhecimento e empoderamento", relata.

Para o Carnaval 2026, a Beija-Flor de Nilópolis apresenta o enredo "Bembé do Mercado", que exalta a ancestralidade afro-brasileira, a resistência cultural e o candomblé, a partir da tradicional celebração realizada em Santo Amaro, na Bahia.

Sobre a fantasia, Giovanna prefere manter suspense, mas antecipa um detalhe. "O que eu posso adiantar é que no ano passado meu elemento foi fogo. Nesse ano é um outro elemento, um elemento oposto".