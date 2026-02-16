Matéria Salva!

Fotos! Mangueira desvenda mistérios do Mestre Sacaca
Carnaval

Fotos! Mangueira desvenda mistérios do Mestre Sacaca

Verde e Rosa apresenta enredo sobre curandeiro e raízeiro da Região Norte do Brasil

O Dia
Estação Primeira de Mangueira desfila na Sapucaí com homenagem ao Mestre Sacaca
Desfile da Estação Primeira de Mangueira na Sapucaí
Casal de mestre-sala e porta-bandeira da Mangueira
Casal de mestre-sala e porta-bandeira da Mangueira
Rio - A Estação Primeira de Mangueira fechou a primeira noite de desfiles do Grupo Especial com o enredo "Mestre Sacaca do Encanto Tucuju - O Guardião da Amazônia Negra". A Verde e Rosa fez uma homenagem ao Mestre Sacaca, curandeiro e raízeiro da Região Norte do Brasil. 
Assinado pelo Sidney França, a agremiação abusou do neon no desfile do Carnaval 2026. Através da história do Xamã Babalaô do povo tucuju, a Mangueira percorreu a história do Mestre Sacaca a partir de diversos pontos e mistérios da floresta Amazônica. Confira imagens!
Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.

