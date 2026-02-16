Fotos! Mangueira desvenda mistérios do Mestre Sacaca

Rio - A Estação Primeira de Mangueira fechou a primeira noite de desfiles do Grupo Especial com o enredo "Mestre Sacaca do Encanto Tucuju - O Guardião da Amazônia Negra". A Verde e Rosa fez uma homenagem ao Mestre Sacaca, curandeiro e raízeiro da Região Norte do Brasil.

Assinado pelo Sidney França, a agremiação abusou do neon no desfile do Carnaval 2026. Através da história do Xamã Babalaô do povo tucuju, a Mangueira percorreu a história do Mestre Sacaca a partir de diversos pontos e mistérios da floresta Amazônica. Confira imagens!

