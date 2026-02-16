Juliana Paes é rainha de bateria da Viradouro - Divulgação/Iude Richele

Publicado 16/02/2026 05:00

Rio - A Unidos do Viradouro entra na Marquês de Sapucaí nesta segunda-feira (16) promovendo um reencontro aguardado pelo público: o retorno de Juliana Paes ao posto de rainha de bateria. De volta ao lugar que ocupou entre 2004 e 2008, a atriz desfila à frente dos ritmistas na homenagem ao Mestre de Bateria Ciça, que completa 70 anos de vida e 55 de avenida em 2026.

A decisão de participar do desfile da agremiação de Niterói foi tomada após questionamento interno. "Não sei se eu nomearia como insegurança, mas houve uma dúvida de se eu ainda daria conta de estar nesse lugar. Mas o meu amor pelo carnaval me mostrou que eu poderia me permitir ocupar esse lugar novamente e também estimular outras mulheres a viverem suas vontades e desejos como quiserem", afirma a artista.

Aos 46 anos, a atriz explica que pisar novamente na Avenida dialoga com o peso da passagem do tempo para as mulheres. "Viver o Carnaval fala sobre minha história, minha identidade e é muito bonito que isso não seja pautado pelo tempo e sim pelo meu desejo. Então, se uma mulher apenas me vir fazendo o que eu amo e se inspirar em fazer o que ama e sem amarras, já ficarei feliz!"

Juliana não esconde a emoção ao falar da escolha de "Pra Cima, Ciça" como enredo. "É lindo demais ver uma pessoa ser homenageada em vida! Pra mim, essa foi, posso dizer, a maior razão do meu retorno. Vocês vão ver no sorriso de cada um que estiver na Avenida o que isso representa, é de arrepiar! Eu acredito que a comunidade inteira que não estiver no sambódromo estará festejando em casa também!", diz.

A história entre a atriz, Ciça e a bateria Furacão Vermelho e Branco proporcionou capítulos marcantes na folia carioca. Em 2007, no enredo "A Viradouro Vira o Jogo", a bateria desfilou no alto de um carro alegórico, em uma apresentação que entrou para a memória da agremiação e ficou em 5° lugar no Grupo Especial.

Para o novo desfile, a preparação vem sendo conduzida com leveza e entrega. "Estou preparando com muito amor! Quero me divertir e é isso que tem conduzido os ensaios e a troca com todos que fazem parte", conta. Juliana antecipa o que o público pode esperar do figurino. "Eu posso adiantar que estamos preparando surpresas incríveis pra vocês! Em tudo há um pouco de reverência à história do Ciça e da própria Viradouro".

Além da agenda intensa no Carnaval, Juliana Paes celebra o sucesso da série "Os Donos do Jogo," da Netflix, na qual interpreta Leila Fernandez, mulher de Galego (Chico Diaz), um dos membros da cúpula da contravenção carioca. "É um texto formidável, uma mulher cheia de poder, ambiciosa! Isso me dá muitas possibilidades! Acho muito rico pode construir essa personagem dentro desse universo tão masculino. Tem muitas frestas pra criar. Eu adoro!", comenta.

A produção alcançou o topo da plataforma de streaming pouco tempo após a estreia, marca que a atriz encara com entusiasmo. "Recebo sempre com muita alegria. Acho importante o nosso trabalho, que é de extrema qualidade, romper barreiras e reverberar fora também".

Juliana, entretanto, mantém o mistério sobre os desdobramentos da segunda temporada do projeto, principalmente após a revelação de que Profeta (André Lamoglia), protagonista da história, é filho de Leila. "Isso vocês só vão ver na próxima temporada. Não posso dar spoiller. E eu prometo que vocês não vão se arrepender de esperar", instiga.