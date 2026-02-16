Evelyn Bastos contou que mantém uma rotina pesada de exercícios - Manuella Viégas/ Agência O Dia

Evelyn Bastos contou que mantém uma rotina pesada de exercíciosManuella Viégas/ Agência O Dia

Publicado 16/02/2026 04:19 | Atualizado 16/02/2026 04:20

Rio - A rainha de bateria da Mangueira, Evelyn Bastos, aproveitou os momentos antes de entrar na Marquês de Sapucaí para exaltar o legado e os componentes da escola, na madrugada desta segunda-feira (16).

"Estou sempre muito ansiosa, é o meu 13º ano e cada vez é uma emoção diferente. A gente está com uma escola que tem chão, que tem muita garra e com um Carnaval gigante, um Carnaval com muita dedicação. A gente está confiante", declarou.

Para aguentar a maratona de compromissos carnavalescos e, principalmente, o desfile na Avenida, Evelyn contou que mantém uma rotina pesada de exercícios.

“É subir muito morro”, brincou. “Mas também treino durante o ano inteiro. E treino há muito tempo, desde uns 13, 12 anos de idade. É um hobby para mim, faço por prazer também, sendo que nesse período de carnaval, a gente dá uma enxugadinha na dieta, deixa de comer um pouquinho de arroz, não come tanto feijão, nada de macarrão, nada de pão. A gente vai enxugando a dieta para poder apresentar um uma melhor estética para vocês”, revelou.

A Mangueira é a última a entrar na Avenida no primeiro dia de desfiles do Grupo Especial. A agremiação levou para a Sapucaí o enredo “Mestre Sacaca do Encanto Tucuju - O Guardião da Amazônia Negra”.