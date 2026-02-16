Evelyn Bastos contou que mantém uma rotina pesada de exercíciosManuella Viégas/ Agência O Dia
Evelyn Bastos exalta Mangueira antes de desfile: 'Muita garra'
Rainha de bateria ainda detalhou rotina de exercícios para a maratona
Inédito! Bateria da Mangueira leva marabaixeiros amapaenses para desfile; veja imagens
Caixas de marabaixo são feitas de troncos de árvore e pele de animais
Fotos! Portela apresenta história de símbolo da resistência negra no Rio Grande do Sul
Azul e Branca de Oswaldo Cruz e Madureira exalta a vida e o legado do Príncipe Custódio
Portela exalta negritude com desfile grandioso, mas derrapa no fim
Escola de Madureira revela na Sapucaí como a cultura negra se firmou no Sul do país
Aos 93 anos, viúva de Mestre Sacaca viaja de Macapá ao Rio para assistir à homenagem da Mangueira
Madalena Sacaca conheceu diversos estados com o marido
Paolla Oliveira prestigia desfiles e reage a boatos de reconciliação com Diogo Nogueira
Atriz, que deixou o cargo de rainha de bateria da Grande Rio, também revelou se voltaria ao cargo em outra escola
