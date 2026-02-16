Caixas de marabaixo integrarão bateria da MangueiraThalita Queiroz / Agência O Dia
Eloisa Sacaca, de 25 anos, neta do Mestre Sacaca, integra o grupo da bateria da Mangueira neste ano, a convite da própria escola.
Percussionista no Amapá, ela explica que o couro de bode produz um som mais médio e que as miçangas também influenciam na sonoridade, deixando o som mais estridente. Essa é uma das homenagens que a escola leva para a Sapucaí para contar a história do Guardião da Amazônia Negra.
Para Eloisa, estar presente neste desfile, homenageando o avô, representa carregar e valorizar sua cultura.
"Hoje temos 32 familiares, entre sobrinhos, filhos, netos e até bisnetas do meu avô aqui presentes. Mostrar que a Amazônia também é negra e tem uma cultura afro que precisa ser conhecida, para mim representa isso”, contou percussionista.
José Campos, diretor de bateria, disse que teve contato com o instrumento apenas agora, após 40 anos de Mangueira e aos 65 anos de idade. A novidade, no entanto, não oferece nenhum tipo de risco para a apresentação da bateria, garantiu ele.
