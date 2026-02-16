Fotos! Portela apresenta história de símbolo da resistência negra no Rio Grande do Sul

Rio - Com cores para além das que representam o pavilhão, a Portela exaltou a história do Príncipe Custódio no Rio Grande do Sul. O líder religioso foi um símbolo de resistência do século XIX e apontado como um dos responsáveis pelo Batuque, religião de matriz africana do sul do país.

Assinada pelo carnavalesco André Rodrigues, a Azul e Branca de Oswaldo Cruz e Madureira apresentou o enredo "O Mistério do Príncipe do Bará — A oração do negrinho e a ressurreição de sua coroa sob o céu aberto do Rio Grande". Confira imagens do desfile!

