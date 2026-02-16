Matéria Salva!

Fotos! Portela apresenta história de símbolo da resistência negra no Rio Grande do Sul
Carnaval

Fotos! Portela apresenta história de símbolo da resistência negra no Rio Grande do Sul

Azul e Branca de Oswaldo Cruz e Madureira exalta a vida e o legado do Príncipe Custódio

Portela desfila na Marquês de Sapucaí
Portela desfila no primeiro dia do Grupo Especial
Atriz Sheron Menezzes no desfile da Portela
Portela desfila na Marquês de Sapucaí
Portela desfila na Marquês de Sapucaí
Integrante da Portela \'voa\' na Marquês de Sapucaí
Comissão de frente da Portela
Comissão de frente da Portela
Portela desfila na Marquês de Sapucaí
Comissão de frente da Portela
Portela desfila na Marquês de Sapucaí
Portela desfila na Marquês de Sapucaí
Portela desfila na Marquês de Sapucaí
Portela chega à Praça da Apoteose
Rio - Com cores para além das que representam o pavilhão, a Portela exaltou a história do Príncipe Custódio no Rio Grande do Sul. O líder religioso foi um símbolo de resistência do século XIX e apontado como um dos responsáveis pelo Batuque, religião de matriz africana do sul do país. 
Assinada pelo carnavalesco André Rodrigues, a Azul e Branca de Oswaldo Cruz e Madureira apresentou o enredo "O Mistério do Príncipe do Bará — A oração do negrinho e a ressurreição de sua coroa sob o céu aberto do Rio Grande". Confira imagens do desfile!
