Rodrigo Sant’Anna curte Carnaval em camarote com o marido, NelsonLucas Ramos / Brazil News

Publicado 16/02/2026 09:30 | Atualizado 16/02/2026 16:08

Rio - O humorista Rodrigo Sant'Anna admitiu, neste domingo (15), que acompanha o "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, com atenção redobrada e certa ansiedade. Atualmente à frente do quadro de humor "Bombástico", exibido dentro do programa, ele comentou que espera a saída de alguns participantes nas próximas eliminações.

"Muitos, uns três que eu queria que tivesse vazado, mas não posso falar muito", disse, em tom bem-humorado, ao ser questionado sobre o andamento do jogo. "Muitos, uns três que eu queria que tivesse vazado, mas não posso falar muito", disse, em tom bem-humorado, ao ser questionado sobre o andamento do jogo.

Apesar da presença frequente no programa, Rodrigo descarta qualquer possibilidade de participar do reality como Camarote. "Eu acho que não. Eu acho uma prova de resistência o jogo como um todo. Eu acho muito difícil. Eu sou muito agoniado para ficar preso dentro de uma casa", afirmou. "Eu sou ariano, sou agitado", completou.



As declarações foram dadas enquanto o ator curtia o Carnaval do Rio ao lado do marido, Nelson, em um camarote da Sapucaí. O casal chamou atenção ao surgir com os cabelos descoloridos e visual combinado. Sobre a escolha, Rodrigo Sant'Anna explicou em tom de brincadeira:

"Eu cheguei em casa, meu marido tinha feito e eu resolvi fazer também. É falta de personalidade que se chama esse visual", ironizou. "Estou com o couro todo queimado aqui, porque isso queima para cacete, mas ele está lá igualzinho."



Ainda durante a folia, o humorista comentou a expectativa para ver Virginia Fonseca na Sapucaí, onde estreia como rainha de bateria da Grande Rio. Recentemente, Rodrigo imitou a dança da influenciadora em seu quadro, o que repercutiu nas redes sociais. "Eu estou doido para ver a Virgínia na Sapucaí. Eu a acho supercarismática, linda", afirmou.