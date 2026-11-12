Imperatriz Leopoldinense no desfile de 2025 - Carlos Elias / Arquivo O Dia

Imperatriz Leopoldinense no desfile de 2025Carlos Elias / Arquivo O Dia

Publicado 12/11/2026 19:23 | Atualizado 13/11/2026 10:11

Imperatriz Leopoldinense , do Grupo Especial, é uma das escolas de samba mais tradicionais do Carnaval carioca. A Rainha de Ramos, conhecida pelo seu bairro de origem, na Zona Norte do Rio, possui um grande legado com desfiles e sambas que ficaram eternizados na história.

A agremiação foi fundada em 6 de março de 1959 pelo farmacêutico Amaury Jório, ao lado de Oswaldo Gomes Pereira, Arlindo de Oliveira Lima, Elísio Pereira de Mello, Agenor Gomes Pereira, Vicente Venâncio da Conceição, José da Silva (Zé Gato), Jorge Costa (Tinduca), Francisco José Fernandes (Canivete), Manoel Vieira (Sagui), Aloísio Soares Braga (Índio), Jorge Salaman, Manoel Hermógenes dos Santos, Arlindo de Oliveira Lima, Nair dos Santos Vaz, Nair da Silva, Claudionor Belizário e Zé Katimba.

O nome da escola faz referência à Estrada de Ferro Leopoldina e à Imperatriz Maria Leopoldina do Brasil (1797-1826). Já a bandeira carrega as cores verde, branco e ouro, além do símbolo maior, a coroa real. Ao longo do manto, onze estrelas simbolizam os bairros que compõem a região.



Títulos

A Imperatriz foi a grande campeã do Carnaval do Rio em 1980 com o samba-enredo "O quê que a Bahia tem?" e desfile assinado pelo carnavalesco Arlindo Rodrigues. No ano seguinte e com desfile assinado pelo mesmo carnavalesco, a Verde e Branco de Ramos conquistou o bicampeonato com o samba-enredo "O teu cabelo não nega". Arlindo morreu morreu em 1987.



Com o clássico samba-enredo "Liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós!", escrito por Jurandir, Niltinho Tristeza, Preto Jóia e Vicentinho, a agremiação venceu em 1989. O hino, inclusive, é um dos mais conhecidos do Carnaval.



Com desfile assinado pela carnavalesca Rosa Magalhães (1947-2024), a escola de samba conquistou o título em 1994 com o samba-enredo "Catarina de Médicis na Corte dos Tupinambôs e Tabajeres", com autoria de Alexandre D'Mendes, Alvinho, Aranha e Márcio André.



No desfile seguinte, assinado pela mesma carnavalesca, também conquistou a primeira colocação. A escola levou para a Avenida o samba-enredo "Mais vale um jegue que me carregue, que um camelo que me derrube… lá no Ceará!".



Em 1999, a Imperatriz iniciou uma sequência de vitórias com o hino "Brasil, mostra a sua cara em… Theatrum Rerum Naturalium Brasiliae". No ano seguinte, venceu mais uma vez com o samba-enredo foi "Quem descobriu o Brasil, foi seu Cabral, no dia 22 de abril, dois meses depois do carnaval", escrito por Amaurizão, Chopinho, Guga, Marquinhos Lessa, e Tuninho Professor.



Em 2001, levou a melhor com o hino "Cana-caiana, cana roxa, cana fita, cana preta, amarela, Pernambuco… Quero vê descê o suco na pancada do ganzá".



Após o título, no entanto, a Imperatriz ficou 22 anos sem vitórias e chegou a ser rebaixada em 2019. A escola se reergueu e foi consagrada a grande campeã em 2023 com o samba-enredo "O aperreio do cabra que o excomungado tratou com má-querença e o santíssimo não deu guarida".

A Imperatriz também venceu a Série Ouro em 2020 e foi campeã na terceira divisão - atualmente chamada de Série Prata - no ano de 1961.

Carnaval 2027

No desfile do próximo ano, a Rainha de Ramos levará para a Marquês de Sapucaí o enredo "A Memória do Rei e o Sumiço de Dona Júlia", desenvolvido pelo carnavalesco Leandro Vieira. A escola será a quarta a desfilar na segunda-feira de Carnaval, 8 de fevereiro.

Em setembro, a atriz Paolla Oliveira foi anunciada como rainha de bateria da Swing da Leopoldina, comandada pelo Mestre Lolo. Já o intérprete Pitty de Menezes dará voz ao hino campeão, o samba 7, composto por Me Leva, Thiago Meiners, Gabriel Coelho, Herval Neto, Bernardo Nobre e Guilherme Macedo.