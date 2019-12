Galeria de Fotos Ivete Sangalo Reprodução / Instagram Michel Teló e Thaís Fersoza Reprodução / Instagram Otaviano Costa e Flávia Alessandra Reprodução / Instagram Preta Gil Reprodução / Instagram Otaviano Costa e Flávia Alessandra Reprodução / Instagram Gleici Damasceno e Wagner Santiago Reprodução / Instagram Fátima Bernardes Reprodução / Instagram Isis Valverde Reprodução / Instagram Jojo Todynho Reprodução / Instagram Angélica e Luciano Huck Reprodução / Instagram Marcio Garcia Reprodução / Instagram Larissa Manoela Reprodução / Instagram Maisa Reprodução / Instagram Ana Hickmann Reprodução / Instagram Karina Bacchi Reprodução / Instagram Larissa Manoela Reprodução / Instagram Leo Dias Reprodução / Instagram Kelly Key Reprodução / Instagram Gretchen Reprodução / Instagram Karina Bacchi Reprodução / Instagram Ana Hickmann Reprodução / Instagram Andressa Suita Reprodução / Instagram Munik Nunes Reprodução / Instagram Aline Riscado Reprodução / Instagram Marta Reprodução / Instagram Giovanna Lancellotti Reprodução / Instagram Alok Reprodução / Instagram Luan Santana Reprodução / Instagram Adriane Galisteu Reprodução / Instagram Luigi Baricelli Reprodução / Instagram Simony Reprodução / Instagram Tirullipa Reprodução / Instagram Gloria Groove Reprodução / Instagram Leo Dias Reprodução / Instagram Erika Januza Reprodução / Instagram Lucas Lucco Reprodução / Instagram Duda Nagle Reprodução / Instagram Simony Reprodução / Instagram Neymar Reprodução / Instagram Sabrina Sato Reprodução / Instagram Naldo Benny Reprodução / Instagram Jeniffer Nascimento Reprodução / Instagram Larissa Manoela Reprodução / Instagram Roberto Justus Reprodução / Instagram Thammy Miranda Reprodução / Instagram Rodrigo Faro Reprodução / Instagram Viviane Araújo Reprodução / Instagram Gusttavo Lima Reprodução / Instagram Léo Santana Reprodução / Instagram Pocah Reprodução / Instagram Ludmilla Reprodução / Instagram

O Natal dos famosos foi regado a muito close para sair bem na foto. As estrelas capricharam na preparação para a chegada do Bom Velhinho e a gente fez uma seleção com algumas imagens que as celebridades compartilharam nas redes sociais do momento.