Diretoria vê renovação de Gabigol como 'muito difícil', e atacante fica distante do Flamengo

Rio - O futuro de Gabigol é uma incógnita, e a renovação com o Flamengo está longe de acontecer. Isso porque o acordo selado, em agosto, com a Inter de Milão não vale mais. Segundo informações apuradas pelo Jornal O Dia, a cúpula rubro-negra enxerga a situação como "muito difícil".



Para manter Gabigol, o Flamengo precisa renegociar com os italianos as cifras envolvidas e chegar a um acordo com o atacante. A situação não é simples, e o jogador, neste momento, está longe do Rubro-Negro. Empresário do atleta, Júnior Pedroso negou que tenha compromisso com dirigentes do clube nesta quinta-feira e afirmou que o encontro já aconteceu em Doha.



Artilheiro do Brasil em 2019 com 43 gols em 59 jogos, Gabigol é um dos jogadores mais visados do futebol brasileiro por equipes do exterior. Até o momento, nenhum grande clube demonstrou interesse em pagar o valor pedido pela Inter de Milão, que se aproxima de 100 milhões de reais.



Pelo Flamengo, o camisa 9 foi artilheiro do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores. Além disso, o atacante foi eleito craque do Brasileirão, recebeu o prêmio Bola de Prata como melhor jogador do torneio e esteve na seleção do campeonato. Coroando a grande temporada, Gabigol recebeu o prêmio Rei da América.