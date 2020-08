Ex-BBB impressiona ao mostrar antes e depois de perder 15kg

São Paulo - Paulinha Leite, que participou do “BBB 11”, decidiu mostrar nas redes sociais o quão importante é comemorar quando se atinge seus objetivos. A ex-BBB conseguiu perder 15 kg em menos de três meses e notou uma grande diferença na barriga ao comparar uma foto atual com outra do início do processo de emagrecimento. Ela comemorou a conquista e está animada para continuar firme na dieta e perder mais 10 kg.

Galeria de Fotos Ex-BBB Paulinha Leite mostra antes e depois Reprodução Internet Ex-BBB Paulinha Leite Reprodução Internet Ex-BBB Paulinha Leite Reprodução Internet Ex-BBB Paulinha Leite Reprodução Internet Ex-BBB Paulinha Leite Reprodução Internet Ex-BBB Paulinha Leite Reprodução Internet Ex-BBB Paulinha Leite perde 15kg em dois meses e mostra resultado Reprodução Internet Ex-BBB Paulinha Leite Divulgação/TV Globo Ex-BBB Paulinha Leite Reprodução/Instagram Ex-BBB Paulinha Leite Reprodução/Instagram Ex-BBB Paulinha Leite mostrou resultado de rinomodelação nas redes sociais Reprodução/Instagram Ex-BBB Paulinha Leite Divulgação/ Black Comunicação Ex-BBB Paulinha Leite Divulgação/ Black Comunicação Ex-BBB Paulinha Leite Divulgação/ Black Comunicação

Vale ressaltar que Paulinha precisou maneirar na rotina de treinos após sofrer um acidente. “Tive que dar uma pausa nos treinos pela queda que eu sofri e bati a cabeça, desde então não me sinto bem e tive que fazer um tal repouso que aff não aguento mais, aproveito para deixar um alerta, NUNCA que sofrerem uma queda e baterem a cabeça, deixem para lá, ‘porque não foi nada demais’ procurem logo um médico, mas estou quase boa, então vamos virar essa página”, começou escrevendo no Instagram.

A ex-BBB decidiu fazer o famoso antes e depois e se surpreendeu: “Estava sentada no mesmo lugar da primeira foto, me maquiando e lembrei que tinha feito uma foto sentada no dia que comecei meu novo desafio e etapa de vida do qual eu me dedicaria a perde o excesso de peso e poder chegar na minha meta final que é 60 kg e resolvi tirar uma nova foto, pra ver se tinha alguma diferença e meu Deus quanta diferença, a gente vai se acostumando com nossa imagem, dia a dia e fica tão ligada a números na balança que não presta atenção nas medidas diminuindo”.

Ver a mudança foi um estímulo para ela continuar firme. “Eu, no auge da minha TPM, fiquei tão feliz em ver a diferença que eu conseguir, por isso gosto de tirar várias fotos no início e no caminho do processo de emagrecimento, não só pra mostrar e incentivar vocês, como pra tbm me manter firme nesse caminho que socorro é muito difícil, mas vamos que vamos, até porque o caminho ainda é longo, os últimos 10 kg sempre foram os mais difíceis para mim e sempre foi onde eu desistir em todas as últimas tentativas, mas dessa vez não vou desistir”, garantiu a ex-BBB.