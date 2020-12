Por O Dia

Publicado 18/12/2020 10:46

Rio - Após ser consagrada campeã de "A Fazenda 12" , na noite desta quinta-feira, Jojo Todynho relevou o que vai fazer com parte do valor recebido. Durante o "Cabine de Descompressão", no R7, a cantora falou que utilizará o R$ 1,5 milhão para desenvolver um projeto voltado às crianças de uma favela de Bangu, bairro do Rio de Janeiro em que nasceu Jojo.