Paulo Vieira e a mãe, Conceição Vieira Reprodução

Por Juliana Pimenta

Publicado 18/01/2021 12:27

Rio - Chegou a vez da musa inspiradora ganhar o destaque mais do que merecido. Após aparecer ao lado do filho, o humorista Paulo Vieira, Conceição Vieira é oficialmente a nova queridinha da internet. Convidados do 'Ding Dong', quiz musical do 'Domingão do Faustão', mãe e filho chamaram a atenção pela simpatia, mas foi a beleza de Dona Conceição o que mais rendeu comentários na internet.

fotogaleria

Publicidade

Em foto publicada por Paulo, no Instagram, o assunto era o mesmo: a juventude da mãe do rapaz de 28 anos. Além dos fãs anônimos, amigos famosos do humorista também fizeram questão de comentar sobre a beleza de Dona Conceição. "Tô amando!!!! Sua mãe é lindôncia!", escreveu Dani Calabresa. Vencedora do 'BBB 20', Thelminha também deixou seu elogio. "Q mãe mais linda", escreveu a médica.



Inspiração de casa

Publicidade

Sucesso com um humor popular e de fácil identificação, Paulo ficou nacionalmente conhecido no 'Programa do Porchat', que chegou ao fim em 2018. Desde lá, o humorista já era famoso por suas representações do cotidiano da - real - família tradicional brasileira. Em quadros como 'Isso É Muito Minha Vida', que também foi ao ar no 'Se Joga', da Globo, Paulo interpreta uma típica mãe da "classe C".

A inspiração veio de casa, da rotina e - quem sabe - das broncas de Dona Conceição. Assim como Paulo Gustavo, astro de 'Minha Mãe É Uma Peça', popularizou Dona Hermínia nos últimos anos. Chegou a vez de Dona Conceição receber um pouquinho de volta um pouquinho da alegria que ajudou a trazer ao público de seu filho.