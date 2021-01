Hugo Bonemer Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 25/01/2021 13:52

Rio - Novo Rodrigo Hilbert? O ator Hugo Bonemer, que participou do quadro "Show dos Famosos", da Globo, postou uma receita de bolinho de feijão, neste domingo, em seu Instagram. Mas outro detalhe chamou mais atenção dos seguidores do sobrinho de William Bonner no vídeo em que ele aparece sem camisa: o corpo sarado.

fotogaleria

Publicidade

"Deu certo pela primeira vez", revelou o ator, que vem compartilhando sua vivência vegana nas redes sociais. No registro, ele posicionou a câmera tanto para os ingredientes como para o corpo dele próprio, o que deixou alguns fãs animados.

“Bolinho de feijão com biscoito? É disso que o povo gosta”, disse um. Outro disse: “Não prestei atenção em nada do que foi dito”, confessou outro. “Me chama de Fernanda Lima e cozinha pra mim”, brincou um terceiro.



Publicidade