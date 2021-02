Gusttavo Lima e os filhos, Gabriel e Samuel Reprodução

Publicado 17/02/2021 10:09

Rio - Gusttavo Lima compartilhou, na manhã desta quarta-feira, no Instagram, um registro em família com os filhos. No clique, o cantor sertanejo aparece em um passeio de jet ski com os herdeiros, Gabriel, de 3 anos, e Samuel, de apenas 2, frutos da relação com a modelo Andressa Suíta, que chegou ao fim em 2020.

Na legenda, o cantor usou apenas três emojis de rostos masculinos para simbolizar a vida de cada um deles. Na foto, que dá para ver um céu azul de tirar o fôlego, tanto o cantor quanto as crianças aparecem usando coletes salva-vidas.

Os fãs, clar, comentaram muito na publicação. "Deus te abençõe, embaixador. E sua família também", escreveu uma seguidora. "Que lindeza", comentou uma segunda. "Família é tudo. Faltou Andressa", disse uma terceira, que shippa o retorno do cantor e da modelo.