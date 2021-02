MC Kevinho Dennis Romano

Por O Dia

Publicado 17/02/2021 19:12

Rio - Kevinho divertiu os internautas ao brincar com a mudança da grafia de seu nome no Twitter, nesta quarta-feira. É que os internautas tem zoado os nomes com a letra K, em referência a Karol Conká, participante do 'Big Brother Brasil 21', da TV Globo.

"Gente já que tem uma galera que quer tirar o K do nome por motivos óbvios, a partir de hoje me chamem de Quevinho, risos!", brincou o funkeiro.

Gente já que tem uma galera que quer tirar o K do nome por motivos óbvios, a partir de hj me chamem de QUEVINHO, risos! — Quévinho (@kevinho) February 17, 2021

Os internautas se divertiram com o brincadeira do cantor. "Raxei agora de ver seu nome", comentou uma usuária da rede social.

Raxeiii agora de ver seu nome kkkkkkkkkkkkkkkkkkk... — Aline Alves (@AlineAl75389927) February 17, 2021

Um outro fã ainda lançou um desafio para Kevinho. "Se você mudar seu nome no twitter (não o @), eu falo que você é brabo mesmo, deixa pelo menos até a eliminação dela".

Se você mudar seu nome no twitter (não o @) eu falo que você é brabo mesmo, deixa pelo menos até a eliminação dela KKKKKKK — Maycon (@_Mayconsousa77) February 17, 2021