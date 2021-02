Nego do Borel Reprodução

Publicado 18/02/2021 11:55 | Atualizado 18/02/2021 11:58

São Paulo - Em janeiro de 2021 uma operação policial apreendeu R$ 473 mil em dinheiro e outros aparelhos eletrônicos da mansão de Nego do Borel. Com saudade do videogame, o cantor fez uma oração para tê-lo de volta.

"Meu Deus, toca no coração das autoridades para devolver o meu videogame, por favor. Todo dia estou saindo para me distrair e não lembrar dele, mas meu videogame é tudo", escreveu no Instagram.

"Comprei um novo, mas não está dando. Bagulho tudo novo em inglês. Não entendo nada", continuou Nego do Borel.

As buscas que resultaram na apreensão do videogame de Nego do Borel estão relacionadas ao boletim registrado por Duda Reis, ex-noiva do funkeiro, que afirma ter sido abusada, estuprada e dopada pelo mesmo.