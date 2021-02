Emanuelle Araujo e a filha, Bruna Araujo Reprodução

Publicado 23/02/2021 13:44

Rio - Emanuelle Araujo, de 44 anos, compartilhou uma conquista importante da filha com os seus seguidores do Instagram na manhã desta terça-feira. A atriz e cantora revelou que Bruna Araujo, de 26 anos, foi aprovada em sétimo lugar no mestrado de Teoria Psicanalítica da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).



"Tiração de onda total na sua timeline! Minha filha acaba de passar em sétimo lugar para o mestrado de Teoria Psicanalitica da UFRJ!! Parabéns, Bu. Você merece toda conquista fruto do seu empenho encantador. Estamos precisando de mentes abertas, profundas e brilhantes como a sua. Te amo", escreveu a atriz, que está no ar na reprise de "Malhação - Sonhos".