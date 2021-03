Karol Conká reprodução de vídeo

Por O Dia

Publicado 02/03/2021 12:00 | Atualizado 02/03/2021 12:11

Rio - Karol Conká voltou a usar o Instagram nesta terça-feira e fez uma reflexão sobre o "BBB 21", reality o qual foi eliminada na semana passada com recorde de rejeição. Ela postou um breve vídeo no Instagram Stories em que aparece em casa.

"Não é justo me resumirem a 30 dias de pura pressão num confinamento assistido. Me estressei sim, errei sim, mas tive acertos que não foram replicados com tanta frequência na internet. Agradeço aos que estão me enviando muito carinho e respeito! Obrigada por me perdoarem", escreveu a rapper.



Recentemente, a cantora já havia pedido desculpas publicamente em programas como "Domingão do Faustão" "Fantástico" . Mas parece que o público ainda não perdoou a rapper. "A Karol Conká acha mesmo que o Brasil perdoou ela?", indagou uma pessoa no Twitter.