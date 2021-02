Karol Conká conversa com Tiago Leifert no estúdio após ser eliminada do ’BBB 21’ Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 24/02/2021 00:17 | Atualizado 24/02/2021 00:24

Rio - Karol Conká bateu um recorde histórico de rejeição ao deixar o "BBB 21" na noite desta terça-feira. A rapper teve 99,17% dos votos contra 0,29% de Gil, e 0,54% de Arhtur. Após deixar a casa, em conversa como apresentador Tiago Leifert no estúdio, Karol Conká pediu desculpas por seu comportamento na casa e contou o que acredita ter provocado a sua eliminação.

"Eu me perdi dentro de mim e me senti muito frustrada. Eu nunca imaginei que fosse dar uma surtada. Eu tenho mania de controle, eu vivo uma vida onde eu controlo tudo, eu sou dona da minha vida e da minha carreira. E chegar ali sem poder controlar achismos e nem minha animosidade, me deixou muito mal", disse a rapper.

Tiago chegou a contar para Karol que ela bateu recorde e saiu com o maior índice de rejeição da história. A rapper afirmou que já imaginava. Ela também disse que talvez o seu ciúme de Carla Diaz e sua briga com Lucas tenham sido os responsáveis pela rejeição.