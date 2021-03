Por IG - Gente

Rio - Na academia do BBB 21, Carla Diaz quis saber se Arthur está chateado com ela, pois a atriz achou o comportamento do instrutor de crossfit estranho pela manhã. "Eu queria saber se era alguma coisa comigo, só isso". Arthur negou. "Não, a única coisa que eu achei desnecessária foi na hora que você chegou e falou", disse ele. Nesse momento, o brother foi interrompido pela sister que justifica: "Eu estava brincando com você".

Na conversa, Arthur reclama do fato de Carla Diaz ter chamado ele de marrento e continua: "Não é nada com você. Se você quisesse, era outra história, me afastava e tal mas já que você falou que não tem nada disso", disse. "Para mim também não, só não quero prejudicar ninguém", respondeu Carla.

Em seguida, o brother aconselha a sister a não defender ninguém e reitera: "Não estou me afastando". Na sequência, Arthur explica: "Mas é isso, a pessoa já esta estressada leva tudo ao pé da letra". A atriz reforça que não sabia que ele estava estressado, e o brother diz que era por isso que ele estava quieto. "Se eu soubesse que você estava estressado eu não ia chegar daquela forma, certo?", afirma a paulista.

Mais cedo, Arthur reclamou do comportamento da atriz para Projota. 'Por que que eu vou ficar sendo fofinho?', disse ele.