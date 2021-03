Arthur reprodução da TV Globo

Por O Dia

Publicado 03/03/2021 15:30

Rio - Parece que o romance de Arthur e Carla Diaz está um pouco estremecido. É que o instrutor de crossfit reclamou de algumas atitudes da sister para Projota durante uma conversa entre eles, na área externa do 'Big Brother Brasil 21', da TV Globo, na tarde desta quarta-feira.

fotogaleria

Publicidade

Tudo começou quando eles falavam sobre jogo: "Não existe mais Camarote e Pipoca, você foi Líder, foi para o Paredão duas vezes e voltou, não existe uma pessoa achar que o Brasil não te conhece", disse o rapper, que continuou: "Não tem isso de famoso, não tem isso de 'eu que segurei nós dois'. A gente não pode ter esse pensamento". O cantor disse que Lumena deve ter saído no paredão não por ele ser mais famoso e sim por ela ser a mais fraca entre ele e Arthur.



Arthur, então, comentou: "Eles "bateram" muito na gente nas últimas semanas, a gente só tomou pancada. Eu fui para o Paredão, todo mundo ficou com pena quando eu machuquei o braço. Eu fui para o primeiro Paredão. Segunda semana de novo, fiquei sozinho, ninguém olhando na minha cara, trocando ideia só com você, com Carla e com Pocah", lembrou ele. "Sempre quando isso acontece, se a pessoa não cometer um erro grave, eu quanto pessoa tenho empatia", concluiu.

Logo em seguida, os dois falaram sobre o comportamento de Carla Diaz. "A Carla é complicada, ela é complicadinha". O instrutor de crossfit se mostrou chateado com a atriz. "Igual na hora do Paredão, ela com a mão na minha perna na formação, ela solta 'Graças a Deus que Rodolffo e Fiuk não' vão", disse ele se referindo ao último Paredão, onde Fiuk escapou da berlinda ao ser salvo por Projota e Rodolffo por levar a melhor na prova bate e volta.

Publicidade

"Falta um tato, um senso nela", avaliou Projota. Arthur confessou: "Eu não vou pedir isso a ela, eu troco ideia igual brother. Por que que eu vou ficar sendo fofinho igual lá fora com as pessoas?", questionou.