Rio - O "Jogo da Discórdia" desta segunda-feira deu o que falar. Na brincadeira, os participantes tinham que escolher duas plaquinhas com adjetivos - todos ruins - e colocá-las na testa dos "amigos". João, que muitas vezes foi considerado planta no reality show", deu as plaquinhas de "hipócrita" e "duas caras" para Projota. "Você merece essas duas plaquinhas, Projota, se bobear até mais uma", disse o professor.

João também reclamou de ter recebido a plaquinha de "duas caras" do cantor e recriminou as interrupções e risadas de Projota enquanto ele falava. João também rebateu as acusações de que teria tratado Projota mal nos últimos dias. "Se você sentiu alguma coisa, deveria ter falado comigo. Me chama ali pra conversar", disse João.

"Você me gera um sentimento e a forma como eu reajo a esse sentimento é minha. Isso não faz com que você não esteja errado pela forma que você agiu. Não é sobre o deboche a parada, isso não tira o seu erro, irmão", respondeu Projota.

"Você tá dizendo que eu tenho que ficar me martirizando porque eu machuquei o Projota. Ah, pelo amor de Deus, né!", rebateu João.