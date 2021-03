Arthur e Projota reprodução da TV Globo

Por O Dia

Publicado 02/03/2021 13:37 | Atualizado 02/03/2021 14:24

Rio - Arthur está irritado com a organização da comida da Xepa, no 'Big Brother Brasil 21', da TV Globo. Ao conversar com Projota, nesta terça-feira, o instrutor de crossfit comentou: "Projota, fui dormir estava com 4 ovos no meu potinho. Olha como que está aqui".

fotogaleria

Publicidade

O cantor foi até o amigo e perguntou: "Alguém repôs os ovos nesse pote?". Athur explicou: "O negócio é aquele lá. Alguém tirou da ordem botou para lá", disse ele, que continuou: "Eu estou falando, na hora que eu for comer e não tiver do meu, eu vou fazer bagunça". Projota avaliou: "Semana passada foi muito fácil. Ninguém teve problema".

Logo depois, o cantor perguntou de onde era o pão que o instrutor de crossfit pegava. "Estou pegando de todos os lugares. Estou avacalhando o sistema geral agora", afirmou Arthur. Projota riu da situação. "Mas aí vai falar do ovo". O affair de Carla Diaz disparou: "Essa é a ideia, irmão. O sistema é falho. Estou me avacalhando já tem uma semana. Vou avacalhar".