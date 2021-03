Fábio Porchat Reprodução da internet

Por O Dia

Publicado 09/03/2021 07:26

Rio - Fábio Porchat contou no Stories, do Instagram, que testou positivo para covid-19. O apresentador, no entanto, está assintomático.

"Minha gente, Papo de Segunda começou agora e eu não estou lá ao vivo. Por quê? Porque eu testei positivo pro corona. Estou assintomático", afirmou o apresentador, se referindo ao seu programa no GNT.

Recentemente, Porchat voltou a gravar o "Que História É Essa, Porchat", mas sem plateia. Manu Gavassi, padre Fábio de Mello e Xuxa foram seus primeiros convidados. A reestreia acontecerá no dia 16 de março.